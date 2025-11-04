【ソラミチシステム：無料オンラインセミナー】11月20日、25日に開催！「【回転率アップ】AI薬歴×電子薬歴で叶える！薬局の時短オペレーション実践セミナー」

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステムは、無料オンラインセミナー「【回転率アップ】AI薬歴×電子薬歴で叶える！薬局の時短オペレーション実践セミナー」を11月20日(木)、25日(火)に開催します。

オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/86995/apply?np_source=press

薬局現場では、処方内容などの情報整理や薬歴作成に多くの時間が割かれ、業務効率化が大きな課題となっています。こうした中、株式会社corteが開発した【音声認識AI×生成AI】を活用したAI薬歴作成支援システム「corte」 が薬剤師業務の時間短縮と精度向上を実現します。

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』には、「corte」がAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」として搭載されています※1。本セミナーでは、「AI音声入力」の活用法を、実際のデモンストレーションを交えて紹介します。AIを活用した薬歴作成による効率的なオペレーション構築や、患者待ち時間の短縮事例などについても分かりやすく解説します。

さらに、「corte」が選ばれる理由や導入効果、シンプルな料金プランについても詳しく案内します。

薬剤師がより患者対応に集中できる薬局づくりに向けたヒントを、ぜひ本セミナーでお持ち帰りください。

オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/86995/apply?np_source=press

【オンラインセミナー概要】

●開催日時：11月20日(木)、11月25日(火)

9:30～10:00 / 12:30～13:00 / 19:30～20:00

●会場：オンライン（ネクプロにて配信）

●参加対象者：薬剤師・薬局関係者

●参加費用：無料

●オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/86995/apply?np_source=press

【講師】

升澤 裕介

株式会社corte 代表取締役社長

・東京大学法学部卒業

・2024年4月、日本初のAI薬歴作成支援サービス「corte」を開発

・開発したcorteは2025年8月時点で契約数2,000店舗超※

・毎月100名以上の薬剤師・薬局経営者にセミナー・講演を実施

今、注目される「AI×薬局」領域の第一人者が登壇！

※AI薬歴作成支援サービス「corte」単体と、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』に搭載された「AI音声入力」の合算値

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※1「AI音声入力」は、『CARADA 電子薬歴 Solamichi』のオプション機能です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。

※ネクプロは、株式会社ネクプロの商標または登録商標です。

※corteは、株式会社corteの商標登録です。

※corteは、株式会社corteより特許出願中です。