TABASCO(R)ソースで、ピザをもっとおいしく、もっと楽しく！11月11日（火）「TABASCO(R)ソースの日」から11月30日（日）まで「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーン

McIlhenny Company

世界195以上の国と地域、25ヵ国の言語で販売されている「TABASCO(R)ソース」を製造するマキルヘニー社（アメリカ・ルイジアナ州）は、2025年11月11日（火）の「TABASCO(R)ソースの日」から11月30日（日）まで、ピザとTABASCO(R)ソースの王道の組み合わせをお祝いする「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーンを開催いたします。

TABASCO(R)ソースは、最大の輸出国である日本において、ピザに欠かせないホットソースとして長年多くの方に親しまれてきました。マキルヘニー社は、この定番の組み合わせの味わいを改めて楽しんでいただくため、ピザ協議会が定める「ピザの日」（11月20日）に先立ち、ソース4本が並ぶ姿を象徴する11月11日を「TABASCO(R)ソースの日」として昨年制定いたしました。今年は、両日を含む11月を通して「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーンを開催し、ピザとTABASCO(R)ソースの魅力を感じていただくための多彩なコンテンツを展開いたします。

用意するものはピザとTABASCO(R)ソースだけ！kemioさんと一緒に楽しむ「タバスコピザパーティー」

今年は人気デジタルクリエイターのkemioさんが、パーティーのホストとして登場！11月11日より、 「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーンサイト、およびご自身のYouTubeチャンネルにて、タバスコピザパーティーの特別動画を公開いたします。参加者は、ピザとTABASCO(R)ソースを準備し、kemioさんの動画を再生するだけで、まるでkemioさんと一緒にパーティーしているような時間を楽しむことができます。さらに同日から11月30日（日）まで、ご自身のタバスコピザパーティーの写真または動画を、 「#タバスコピザパーティー」を付けてSNSに投稿いただくと、抽選で5名様に、今後のタバスコピザパーティーをもっと盛り上げるTABASCO(R)ブランドグッズのほか、パーティーホストのkemioさんのサイン入りチェキやドミノ・ピザの無料クーポンなどが入ったタバスコピザパーティーボックスが当たります。ぜひこの機会に、1人でも、仲間とでも、自分らしいスタイルでタバスコピザパーティーをお楽しみください。

ドミノ・ピザとの期間限定コラボ「ドミノに、タバスコ(R) キャンペーン」も同時開催！

キャンペーン期間中、国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーンのドミノ・ピザとのコラボレーション「ドミノに、タバスコ(R) キャンペーン」も実施いたします。対象ピザの「アメリカン」、「ドミノ・デラックス」、「スパイシー」の3種のピザいずれかをMサイズ、もしくはLサイズでご購入いただいた方に、キャンペーン限定デザインのパウチに入った「TABASCO(R)ソース ミニボトル3本セット」を数量限定でプレゼントするほか、ドミノ・ピザ公式SNSでも簡単に応募できるプレゼントキャンペーンも開催いたします。ピザとTABASCO(R)ソースを、より身近に楽しめる機会にぜひご参加ください。

ピザとTABASCO(R)ソースの魅力を味わい尽くす！「タバスコピザパーティー」

■キャンペーン名称

「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーン

■キャンペーン期間

2025年11月11日（火）～ 11月30日（日）

■キャンペーン概要

ピザとTABASCO(R)ソースの長年親しまれてきた組み合わせをお祝いする「ピザに、タバスコ(R)」キャンペーン。11月11日「TABASCO(R)ソースの日」から11月末まで、kemioと楽しむ「タバスコピザパーティー」と、抽選でプレゼント当たるハッシュタグキャンペーンを開催！



■キャンペーンサイト

https://tabasco.co.jp/

■応募方法

1.TABASCO(R)ブランド公式SNSアカウントをフォロー

（対象プラットフォーム）Instagram ・ X：@tabasco / TikTok：@tabascobrand

2.ご自身のタバスコピザパーティーの様子をおさめた写真または動画を

「#タバスコピザパーティー」のハッシュタグとともにSNSに投稿

■賞品・当選人数

抽選で5名様に下記の「タバスコピザパーティー」セットをプレゼントいたします。

１.TABASCO(R)ソース 3種 と TABASCO(R)ブランド商品（お皿・グラスなど）

２.タバスコピザパーティーのホスト・kemioさんのサイン入りチェキ

３.TABASCO(R)ソースに合うドミノ・ピザの無料クーポン（お持ち帰り限定 Sサイズピザ1枚）

※本クーポンはご当選者のみご注文時に1回だけご利用が可能です。

※キャンペーンピザは除きます。

※オンライン注文限定でご利用いただけます。

※有効期限：2025年12月30日～2026年1月31日

ドミノ・ピザと初のコラボレーション！「ドミノに、タバスコ(R)」キャンペーン

より多くの方にピザとTABASCO(R)ソースの組み合わせを楽しんでいただくため、11月10日（月）より、国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」と初のコラボレーションを実施いたします。

■名称：

「ドミノに、タバスコ(R)」キャンペーン

■開催日時：

2025年11月10日（月）～ 11月30日（日）

※なくなり次第終了

■商品詳細・ご注文ページ：

https://www.dominos.jp/topics/best-pizza-for-tabasco-lovers(https://www.dominos.jp/topics/best-pizza-for-tabasco-lovers)

■コラボレーション内容：

本キャンペーン期間中、ドミノ・ピザの対象ピザ「アメリカン」、「ドミノ・デラックス」、「スパイシー」の3種のピザいずれかをMサイズ、もしくはLサイズでご購入いただいた方に、TABASCO(R)ソース ミニボトルの3本セット（TABASCO(R)オリジナルレッドぺパーソース・TABASCO(R)ハラペーニョソース・TABASCO(R)チポートレイソース）を限定デザインのパウチと共にプレゼントします。詳細はサイトをご確認ください。

TABASCO(R) ソースについて

「TABASCO(R) ソース」は、1868年にアメリカ・ルイジアナ州のエイブリー島で誕生した、マキルヘニー社のオーセンティックなオリジナルペッパーソースです。「TABASCO(R) ソース」は150年以上、原材料や製造方法をほとんど変えることなく、1日70万本以上のボトルを本社のエイブリー島で製造されています。

原材料は、家族代々受け継がれ、守られてきたレッドペッパー、ビネガー、塩のたったの3つのみ。ホワイトオークバレルの中で最大3年間熟成させて作られています。辛いだけではなく、素材の味を引き出し、豊かな深みをプラスする、どのような料理にも合うソースです。TABASCO(R) Brandはオリジナルレッドソースの他にも、ハラペーニョソース、ガーリックソース、チポートレイソース、ハバネロソース、スコーピオンソース、シラチャ―ソースなど、数々のペパーソースを販売しています。

■公式 Instagram：@tabasco

■日本公式ウェブサイト： https://tabasco.co.jp/