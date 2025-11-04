オートレースファンが熱狂！「出張オートレース！～パブリックビューイング＆ファンミーティング～in 上野 Supported by オッズパーク」を開催しました

SBプレイヤーズ株式会社

公益財団法人 JKA（本部：東京都港区、会長：木戸 寛、以下JKA）と、オッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和、以下オッズ・パーク）は、2025年11月3日（月・祝）に飯塚オートレース場で開催された「オッズパーク presents SG第57回日本選手権オートレース」優勝戦のパブリックビューイングおよびファンミーティングイベントを実施しました。当日は事前応募の中から抽選により当選したオートレースファンが来場し、現地さながらの迫力と一体感のなか、大型スクリーンを通じてレース中継の興奮を体感しました。

■イベントレポート

第一部の「ファンミーティング」には、昨年の日本選手権王者・黒川京介選手をはじめ、実況アナウンサーの吉原完さん、解説の近藤裕保さんが登場しました。トークショーでは、黒川選手が自身のレースにまつわる裏話や競技への思いを語り、ファンからの質問にも笑顔で応じました。会場は笑いと拍手に包まれ、終始一体感のある盛り上がりをみせました。

第二部の「パブリックビューイング」では、グラビアアイドルの橋本梨菜さんと葉月あやさんをゲストに迎えました。大型スクリーンに映し出された迫力ある飯塚オートレース場の映像と音響演出により、会場はまるで現地スタンドさながらの熱気に包まれました。

優勝戦のゴールの瞬間には大きな歓声と拍手が沸き起こり、会場が一体となる感動的なひとときとなりました。また、来場者同士でチームを組んで参加する「オートレース○×クイズ」も実施し、より多くのクイズに正解したチームには選手のサイン入りオートレースグッズ等をプレゼントしました。

現地に足を運べない方でも臨場感を味わえ、さらにファン同士がつながるという、新たなオートレース体験が実現しました。

■主催者コメント

JKA 担当者コメント

オートレースは他の公営競技に比べてレース場の数が少ないため、現地で観戦したくても距離などの制約から足を運ぶことが難しいという方も多くいらっしゃいます。

今回のような取り組みを通じて、そうした方々や、これまでオートレースに触れる機会のなかった皆様にも、新しい形でオートレースの魅力を感じていただけたことを大変嬉しく思います。

今後も、多くのファンの皆様にオートレースをより身近に感じていただけるよう、既存の枠にとらわれない発想でさまざまな企画を展開してまいります。ぜひ今後の取り組みにもご期待ください。

オッズ・パーク担当者コメント

オンライン投票サービスだけでなく、オートレースの魅力を感じていただく機会を提供することが私たちの使命です。ファンの皆様が現地さながらの熱を肌で感じ、さらにファン同士で交流も深められる今回のようなオフラインイベントを開催できたことを嬉しく思います。今後もこうした取り組みを通じて、さらなるイベント展開につなげてまいります。

■公益財団法人JKAについて

競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。

本財団は、こうした法令に則り、「競輪関係業務」、「競技実施業務」及び「小型自動車競走関係業務」を行っています。

主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に対する補助等を行っています。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携することで、初めてのお客様にも快適にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて新たな公営競技ファンの創出と投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

