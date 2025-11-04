長瀬産業株式会社と資本業務提携　CO2削減とコスト削減を両立するエネルギーソリューションを推進

Reivalue株式会社

Reivalue株式会社（代表取締役：堀口公希、以下「リアイバリュー」）は、CO2削減とコスト削減を両立するエネルギーソリューションのさらなる推進を目指し、長瀬産業株式会社（代表取締役社長：上島宏之、以下「長瀬産業」）と2025年10月31日に資本業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

【資本業務提携の目的】

持続可能な社会の実現に向け、CO2削減の具体的な施策を検討する企業が増えてきている一方で、刻々と変化する市況や制度、溢れる情報から最良な選択をするノウハウの不足や、コスト削減との両立の難しさが課題となっています。

リアイバリューは、これまで長瀬産業が培ってきた幅広いネットワークを駆使し、お客さま毎に異なるニーズ・課題に対して、自社の強みである実践により培われる「現場力」とノウハウの蓄積による「課題解決力」を生かしたコンサルティングと、電力小売販売（取次）や環境価値の仲介販売などを組み合わせた多彩なエネルギーソリューションを提供してきました。

本提携を通じて、従来の両社の強みを生かし取り組んできたエネルギーソリューションをさらに深化させ、新たな価値を創出、提供していくことで、持続可能な社会の実現に貢献して参ります。

【今後の展開】

リアイバリューは現在、小売電気事業者が調達する電気を取次事業者として販売しておりますが、今後は自らが小売電気事業者として販売できるよう、事業者登録の申請を進めております。これにより、お客さまのCO2削減・再生可能エネルギーニーズに合わせた、より柔軟な提案が可能となります。

今後は、電力小売りを軸としたCO2削減とコスト削減を両立するエネルギーソリューションの販売強化ならびに新たな事業創出に取り組んで参ります。

【会社概要】

＜Reivalue株式会社＞

会社名：Reivalue株式会社（リアイバリュー）

設立：2017年10月17日

代表取締役：堀口 公希

本社：東京都港区芝公園一丁目8-20 H¹O芝公園701

事業内容：エネルギーソリューション及びコンサルティング提供

URL：https://reivalue.co.jp/

＜長瀬産業株式会社＞

会社名：長瀬産業株式会社

設立：1917年12月9日

代表取締役社長：上島 宏之

東京本社：東京都千代田区大手町二丁目6番4号常盤橋タワー

事業内容：化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び国内販売

URL：https://www.nagase.co.jp/