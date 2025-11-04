観光スポットを選んでマッピング、タクシー移動時間も自動計算　京都観光の行程を作成できる無料WEBサービス「京たびプランナー by MKタクシー」サービス開始！

エムケイホールディングス株式会社

エムケイ株式会社（本社：京都市南区、社長：前川博司、「MK」という）は、2025年11月4日に観光貸切タクシーによる京都観光のコースつくりを自分で作成することができるWEBサービス「京たびプランナー by MKタクシー」をリリースしました。訪問したい観光スポットを画面上のアイコンや検索から選んでいくことで画面上の地図にマッピングされ、スポット間の移動時間も自動で計算されて行程表が作成できます。作った行程でそのまま観光貸切タクシーを予約することも可能です。

背景

「京たびプランナー by MKタクシー」のコース作成画面

MKでは2004年からタクシーによる班別行動で修学旅行を実施する学校を対象に、生徒自身でコースを作成するWEBサービス「京都探検ナビ」を提供してきました。京都探検ナビは作成された行程表が旅行会社とタクシー会社にも共有されることが特徴で、生徒は事前に学校で事前学習としてのコースつくりを楽しみ、旅行会社とタクシー会社は旅程管理や当日担当するドライバーへの状況共有が効率的に可能になります。「京都探検ナビ」は2023年にデザインとUIを一新しています。

この修学旅行生向けのコースつくりを一般向けに改修したのが「京なびプランナー by MKタクシー」です。京都には一日では回りきれないほど魅力的な観光地が多数あります。MKでは観光ドライバーが同行ガイドしますのでより深く歴史を楽しむことが出来、貸切タクシーを使って効率的に回ることで、ストレスなくより多くの場所を訪れることが出来きます。旅前に自分でコースを作成することで京都観光の体験価値を高めていただくことが目的です。

直感的なWEB操作で自由自在にコース作り移動時間は自動計算で

「京たびプランナー by MKタクシー」は操作性がシンプルで直感的なWEB操作でコース作成ができることが特徴です。「施設名検索」に観光スポット名を入力して検索すればその観光スポットの情報が表示されますので、「コースに入れる」ボタンをクリックすれば地図画面にマッピングされ行程表に組み込まれます。検索窓の下にある「神社仏閣」などのボタンをクリックすれば地図上に各スポットのアイコンが現れてアイコンをクリックすれば施設情報が閲覧できます。次の訪問地を検索してコースに入れるのを繰り返し、最後に「所要時間を計算する」ボタンをクリックすれば移動時間を含めた全行程の時間が示されます。コース作成が出来ればそのまま予約することも可能です。

その他の便利な機能

・地図上の「ルートを表示する」をクリックすれば、出発地から終着地までのルートが地図画面に示されます。スポットを訪問する順番を入れ替えることが出来ますので、京都の地理関係が分からなくてもルートを表示すれば容易に判断できます。出発地と終着地も変更できますので、京都駅だけでなく他の駅や宿泊ホテルに変更することも可能です。

・スポット情報は全国7万件以上の観光情報ライブラリであるmappleの「観光ガイドデータ」とAPI連携しています。観光ガイドブック編集部ならではの詳しい情報や最新情報が得られます。

・ユーザー登録すれば作成中のコースの一時保存や予約確認、予約済みコースを呼び出して変更作成が可能です。

※「京たびプランナー by MKタクシー」はパソコン専用です。スマートホンやタブレットからはご利用いただけません。

検索窓の下にある「神社仏閣」ボタンでアイコンが出現。アイコンをクリックすれば解説が現れる。これを見るだけでも楽しめる。観光スポットの滞在時間は自由に打ち換えることができるそのまま貸切予約に進むこともできる

京たびプランナー by MKタクシー

https://mkhire.mk-group.co.jp/WebOrdering/Hire/Sightseeing/SelectCourses?company=kyoto

観光貸切タクシーとは

豊富な知識を持ったMK観光ドライバーが完全同行し、お客様のご要望に合わせて思い出に残る旅をご提供いたします。タクシーで移動するので、初めてで地理が分からなくても安心で、効率よく観光地を回ることができます。海外のお客様を対応する英会話ドライバーも多数在籍しています。

観光案内の様子MKタクシー車両

■MKグループについて

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社、ベストバリューエネルギー株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。

社名 : エムケイ株式会社

本社所在地 : 〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1

代表者 : 代表取締役社長 前川 博司

事業内容 : タクシー、ハイヤー、トラベル、整備、アミューズメント

