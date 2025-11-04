ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社

ENEOS リニューアブル・エナジー株式会社（本社︓東京都港区、代表取締役社長︓小野田泰、以下

「ERE」）は、11 月1 日より、中国電力株式会社（本社︓広島県広島市、代表取締役社長執行役員︓中川賢剛、以下「中国電力」）へコーポレートPPA*¹（以下、「本PPA」）による電力の供給を開始しました。

本 PPA では、ERE が中国エリアで運営するバルクスキーム*²の高圧太陽光発電所から再生可能エネ

ルギー由来の電力と環境価値（非 FIT 非化石証書）を中国電力に供給します。

なお、中国電力は小売電気事業者として、ERE から本PPA に基づき調達する電力及び環境価値を株式

会社セブン-イレブン・ジャパン（本社︓東京都千代田区、代表取締役社長︓阿久津知洋、以下「セブ

ン-イレブン」）が展開する中国地方のセブン-イレブン店舗に供給します。

ERE は今後も再生可能エネルギーによる発電事業を通じ、企業のCO2排出量削減に対する課題解決と

再生可能エネルギーの普及、脱炭素社会の実現と地域の発展に貢献してまいります。

以上

*1︓コーポレート PPA（Corporate Power Purchase Agreement／電力購入契約）は、企業が発電事業者から再生可能エネルギー

による電力を長期にわたり購入する契約

*2︓バルクスキームは複数の発電所を同時並行的に開発・建設することにより、効率的に大規模な発電容量を確保する手法