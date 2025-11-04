ラブ・ライナーから整形級のデカ目を叶える「トリックライナー」が登場！
ｍｓｈ株式会社が展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、1本7役で自然に大きな目元を演出できる「トリックライナー」を、11月中旬より順次数量限定で発売します。
繊細に描ける超極細のリキッドアイライナーとペンシルアイライナーで、それぞれ肌馴染みの良い絶妙ニュアンスカラーの2色展開。アイメイクに溶け込むようなカラー設計で、目元の横幅拡張や中顔面の短縮まで、使い方次第で簡単に理想の目元をつくることができます。キービジュアルには、上品可愛いメイクが話題のモデル・インフルエンサー、斎藤みらいさんを起用。トリックライナーを使った、ナチュラルながら計算された目元を表現しました。
【販売チャネル】
＜11月6日(木)発売＞
ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア
＜11月中旬より順次発売＞
全国のバラエティーショップ、ドラッグストア
※店舗により発売時期が異なり、一部お取り扱いのない店舗がございます。
【商品概要】
ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ 極細筆
カラー展開：全2色（セサミブラウン／カカオブラウン）
価格 ：各1,760円（税込）
■商品特長
- ラブ・ライナー リキッドアイライナー史上最細の筆先0.01ｍｍで、繊細ラインが描ける。
- 肌馴染みの良い透け発色の絶妙ブラウンニュアンスで、まつげの描き足しや目頭ラインなどマルチに使える。
- まぶたに適した筆のコシと適度に重さのあるアルミボトルで、超極細筆でもブレずに安定して描きやすい。
- 水・汗・涙・皮脂・こすれに強いWプルーフ仕様*1で、12時間にじまず*2、ぬるま湯で簡単オフ。
- 10種類の美容液成分配合で、メイクするたびに美しい目元へ。
細くて小回り抜群な極細筆！
■HOW TO
1本7役でマルチに使える！
1. ふたえライン
2. 目頭切開
3. 涙袋の影
4. 眉毛
5. アイライン
6. 下まつげ
7. ほくろ
ラブ・ライナー クリームフィットペンシルR 極細楕円芯＜アイライナー＞
カラー展開：全2色（ハニージンジャー／ハニーピーチ）
価格 ：各1,320円（税込）
■商品特長
- ラブ・ライナー ペンシルアライナー史上最細の1.1mm楕円芯で、安定した極細ラインが描ける。
- アイメイクに溶け込むようなベージュニュアンスで、三角ゾーンや涙袋の影などデイリーで使いやすい。
- なめらかな描き心地でまつげの間もするする描けて、塗布後は20秒でピタッと定着。
- 水・汗・涙・皮脂・こすれに強いWプルーフ設計*1で、クリーミィなのに12時間にじまない*2。
- 15種類の美容液成分配合でメイクするたびに美しい目元へ。
細くて小回り抜群な極細楕円芯！
■HOW TO
1本7役でマルチに使える！
1. 目頭切開
2. アンダーライン
3. インライン
4. アイライン
5. 三角ゾーン
6. 涙袋の影
7. リップライン
プロフィール
斎藤みらい
ファッションモデル・インフルエンサーとして活動。SNS総フォロワー数は約48万人（2025年10月時点）で、美容・ファッション・ライフスタイルを中心に、SNSやYouTube、オンラインサロンを通して情報を発信。日常に取り入れやすいメイクやスキンケアの提案、ナチュラルで計算されたメイクバランス、トレンドをさりげなく取り入れるファッション・メイクセンスに定評があり、等身大の目線で美容を楽しむ姿が共感を呼び、幅広い世代の女性から支持されています。
【Love Liner（ラブ・ライナー）とは】
時代にあった“カワイイ”を表現し、自分らしさや個性を大切にしながら、誰でも気軽にメイクを楽しめるアイメイクブランドです。
メイクする瞬間のときめきはもちろん、理想の仕上がりを誰でも簡単に叶えられるよう、機能性や使いやすさにも徹底的にこだわっています。描きやすさを追求したオリジナル職人筆のリキッドアイライナーや、1.1mm 楕円芯のペンシルアイライナー、仕上がりや好みに応じて選べるマスカラやアイブロウなど、初心者からプロまで幅広くご使用いただけるラインナップを展開。
テクニックレスの“失敗しないアイメイク”で、すべての人にワンランク上の“カワイイ”をお届けします。
https://loveliner.jp
*1 ウォータープルーフ、スマッジプルーフのこと
*2 当社調べ。効果には個人差があります。