ラブ・ライナーから整形級のデカ目を叶える「トリックライナー」が登場！

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社が展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、1本7役で自然に大きな目元を演出できる「トリックライナー」を、11月中旬より順次数量限定で発売します。

繊細に描ける超極細のリキッドアイライナーとペンシルアイライナーで、それぞれ肌馴染みの良い絶妙ニュアンスカラーの2色展開。アイメイクに溶け込むようなカラー設計で、目元の横幅拡張や中顔面の短縮まで、使い方次第で簡単に理想の目元をつくることができます。キービジュアルには、上品可愛いメイクが話題のモデル・インフルエンサー、斎藤みらいさんを起用。トリックライナーを使った、ナチュラルながら計算された目元を表現しました。

【販売チャネル】

＜11月6日(木)発売＞

ｍｓｈ公式オンラインストア、ｍｓｈ公式楽天ストア、ｍｓｈ公式Qoo10ストア

＜11月中旬より順次発売＞

全国のバラエティーショップ、ドラッグストア

※店舗により発売時期が異なり、一部お取り扱いのない店舗がございます。

【商品概要】

ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ 極細筆

カラー展開：全2色（セサミブラウン／カカオブラウン）

価格 ：各1,760円（税込）

■商品特長

- ラブ・ライナー リキッドアイライナー史上最細の筆先0.01ｍｍで、繊細ラインが描ける。- 肌馴染みの良い透け発色の絶妙ブラウンニュアンスで、まつげの描き足しや目頭ラインなどマルチに使える。- まぶたに適した筆のコシと適度に重さのあるアルミボトルで、超極細筆でもブレずに安定して描きやすい。- 水・汗・涙・皮脂・こすれに強いWプルーフ仕様*1で、12時間にじまず*2、ぬるま湯で簡単オフ。- 10種類の美容液成分配合で、メイクするたびに美しい目元へ。

細くて小回り抜群な極細筆！

■HOW TO

1本7役でマルチに使える！

1. ふたえライン

2. 目頭切開

3. 涙袋の影

4. 眉毛

5. アイライン

6. 下まつげ

7. ほくろ

ラブ・ライナー クリームフィットペンシルR 極細楕円芯＜アイライナー＞

カラー展開：全2色（ハニージンジャー／ハニーピーチ）

価格 ：各1,320円（税込）

■商品特長

- ラブ・ライナー ペンシルアライナー史上最細の1.1mm楕円芯で、安定した極細ラインが描ける。- アイメイクに溶け込むようなベージュニュアンスで、三角ゾーンや涙袋の影などデイリーで使いやすい。- なめらかな描き心地でまつげの間もするする描けて、塗布後は20秒でピタッと定着。- 水・汗・涙・皮脂・こすれに強いWプルーフ設計*1で、クリーミィなのに12時間にじまない*2。- 15種類の美容液成分配合でメイクするたびに美しい目元へ。

細くて小回り抜群な極細楕円芯！

■HOW TO

1本7役でマルチに使える！

1. 目頭切開

2. アンダーライン

3. インライン

4. アイライン

5. 三角ゾーン

6. 涙袋の影

7. リップライン

プロフィール

斎藤みらい

ファッションモデル・インフルエンサーとして活動。SNS総フォロワー数は約48万人（2025年10月時点）で、美容・ファッション・ライフスタイルを中心に、SNSやYouTube、オンラインサロンを通して情報を発信。日常に取り入れやすいメイクやスキンケアの提案、ナチュラルで計算されたメイクバランス、トレンドをさりげなく取り入れるファッション・メイクセンスに定評があり、等身大の目線で美容を楽しむ姿が共感を呼び、幅広い世代の女性から支持されています。

【Love Liner（ラブ・ライナー）とは】

時代にあった“カワイイ”を表現し、自分らしさや個性を大切にしながら、誰でも気軽にメイクを楽しめるアイメイクブランドです。

メイクする瞬間のときめきはもちろん、理想の仕上がりを誰でも簡単に叶えられるよう、機能性や使いやすさにも徹底的にこだわっています。描きやすさを追求したオリジナル職人筆のリキッドアイライナーや、1.1mm 楕円芯のペンシルアイライナー、仕上がりや好みに応じて選べるマスカラやアイブロウなど、初心者からプロまで幅広くご使用いただけるラインナップを展開。

テクニックレスの“失敗しないアイメイク”で、すべての人にワンランク上の“カワイイ”をお届けします。

https://loveliner.jp

*1 ウォータープルーフ、スマッジプルーフのこと

*2 当社調べ。効果には個人差があります。