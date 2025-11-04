Notion Labs Japanの幹部社員が登壇！外資系SaaS企業での立ち上げ、キャリアデザイン、成長戦略に迫る X配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク vol.21」11月5日(水)12時に配信

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年11月5日（水）12時より、ソーシャルメディアX（旧Twitter）スペースにて、ライブ配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク」の第21回目を配信いたします。今回は、Notion Labs Japan合同会社より、エンタープライズ リレーションマネージャー営業統括の生垣 侑依氏と、アカウントエグゼクティブの大島あやこ氏をゲストにお迎えします。

「ぶっちゃけ外資系トーク」は、キャリア再構築に悩むミドル世代や子育て世代に対し、具体的な事例やリアルな情報提供を通じて、外資系企業での「戦略的かつ等身大な働き方」を模索する手助けをすることを目的とした人気シリーズです。

■ 外資系SaaS企業の立ち上げから成長戦略、ミドルキャリアでの挑戦に迫る

今回のイベントでは、グローバルなテクノロジー企業（SaaS分野）でのキャリア構築に焦点を当てます。ゲストの生垣氏は、米国カンザス州立大学を卒業後、株式会社リクルートでの営業・新規事業開発を経て、2014年にLinkedInで日本初のSMBセールスとして立ち上げを経験されています。その後、日本や東南アジアのエンタープライズセールスやマーケティングを担当し、Slackではビジネスグロース営業本部の本部長執行役員を務め、2022年2月にはNotionにHead of Salesとして入社されました。現在は、アジア市場を含む日本の市場開拓や営業チームの採用・拡大を行い、大手企業を担当するエンタープライズチームと、既存顧客のビジネスゴールに伴走するリレーションシップマネージャーチームの立ち上げとマネジメントに携わっています。生垣氏は「日本に良いインパクトを与えるサービスやプロダクトを素晴らしいチームを構成して広める」ことをパーソナルミッションに掲げています。



また、大島あやこ氏は、国内の大学卒業後、日系の医療機器商社で営業・セールスプロモーションに従事し、その後、長期的なキャリア形成を目指し、エンタープライズ向け人事システムを開発・販売する日系IT企業へ第二新卒として転職し、新規営業の経験を積みました。現在は、過去の知見を生かせる環境を求めてNotionへ転職し、100～300名のスタートアップ領域の新規開拓を中心に行うコマーシャルチームのアカウントエグゼクティブとして活動されています。

日系企業での経験から、成長著しい外資系SaaS企業へとキャリアを転じ、トップマネジメントや営業職として活躍されているお二人の具体的な知見は、外資系企業への転職やキャリアチェンジを検討されている方々、特にミドル世代のキャリア設計に活用いただける具体的なヒントとなります。ランチタイムに気軽に参加いただけるイベントです。

■ ぶっちゃけ外資系トーク 第21弾 「適性を見抜き、伸ばす組織 ‐ Notionがつくる”成長し続けるチーム”の秘密」

【日 時】2025年11月5日（水）12:00-13:00

【参加方法】X (旧Twitter）スペース https://twitter.com/i/spaces/1ynKOMkvvBrJR

【参加費】 無料

【ゲスト】

Notion Labs Japan合同会社 エンタープライズ リレーションマネージャー営業統括 生垣 侑依氏

Notion Labs Japan合同会社 アカウントエグゼクティブ 大島あやこ氏

【ファシリテーター】

Plug and Play Japan株式会社 タレントアクイジション シニアアソシエイト 和田真知氏

ランスタッド株式会社 人事本部タレント部長 西野雄介

【イベントお問合せ】https://www.randstad.co.jp/about/newsrelease/20251104.html



