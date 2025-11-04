『カードキャプターさくら クリアカード編』のわたしと仲良しになってくれる？ オードパルファムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』の商品の受注を10月28日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼わたしと仲良しになってくれる？ オードパルファム
クリアカード編 第7話、さくらとフライトの出会いをイメージした香水です。
ボトルは飛翔（フライト）とさくらのコスチュームをイメージしたモチーフでデザインしました。
パッケージ正面には、「主なき者よ、夢の杖のもと、我の力となれ！『固着』！」の英文セリフを配置しています。
香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。
日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。
ベルガモットやネロリの品のいい甘さと爽やかな香りから始まり、次第にローズやアイリスが織りなすフローラルでパウダリーな香りへと変化します。
フライトと仲良しになりたい、さくらちゃんの柔らかな雰囲気を感じられる香りです。
＜香りのイメージ＞
フレッシュフローラル
トップノート：レモン・ベルガモット・ネロリ
ミドルノート：ジャスミン・スズラン・ローズ・アイリス
ラストノート：アンバー・トンカビーンズ・サンダルウッド・ベチバー
▽仕様
価格：\7,128(税込)
容量：50ml
素材：ビン：プラスチック
(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK