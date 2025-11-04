株式会社eZumo spring、ZETA DIVISION BUSINESS CLAN 加入

株式会社eZumo spring

このたび、株式会社eZumo spring（本社：大分県玖珠郡九重町、代表取締役社長：弘津 健康、以下「当社」）は、2025年11月1日より、eスポーツチームZETA DIVISIONが運営するZETA DIVISION BUSINESS CLAN（以下「ZBC」）に加入いたしました。

ZETA DIVISIONが掲げる「ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指す」という理念に共感し、その想いに賛同する企業の一員として参画いたします。

■加入の背景

当社は、日々変化していくデジタル社会の中で、ゲームという文化がもたらす創造性とコミュニティの力に強く魅せられてきました。

このたびの加入を通じて、ZETA DIVISIONが築くカルチャーの広がりをより深く理解し、その価値を社会に還元する取り組みを、当社としても模索してまいります。

■今後の展望

ZBCの一員として、当社はカルチャー支援の観点から、ゲームやエンターテインメントを軸とした新しい価値の創出に取り組んでまいります。

本加入は、ZETA DIVISIONの活動理念に共感する企業として、同じ志を持つ仲間たちとともに文化の発展を応援していくものとなります。

ZETA DIVISION BUSINESS CLANとは

ZETA DIVISIONの活動やビジョンに対して、賛同した企業による会員制の組織。

会員には、Z世代への企業PRやesports市場への理解促進、新規ビジネス機会の創出などに活用できる様々な特典が提供される。

人々のゲーミングライフスタイルをより豊かにし、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を共に目指していくとして、多様な業種の企業がその理念に賛同し、ZETA DIVISIONの活動を支援・応援している。

（公式サイト：https://zetabusinessclan.com）

【会社概要】

会社名：株式会社eZumo spring

所在地：大分県玖珠郡九重町大字田野1666-124

代表者：代表取締役 弘津 健康

設立：2025年9月29日

事業内容：eスポーツカルチャーを軸としたブランドコミュニケーション企画・運営