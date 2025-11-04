ヘアテック「Faview」開発運営の株式会社ViewBEが再春館製薬所イベントを企画・登壇 ～頭皮ケアから広がる美と健康の新しい提案～

株式会社ViewBE

株式会社ViewBE（所在地：東京都中央区）は、再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡、以下 再春館製薬所）にて開催される「頭皮ケアイベント」において、企画協力および登壇を行うことをお知らせいたします。

背景

再春館製薬所は「ポジティブエイジカンパニー」として、基礎化粧品「ドモホルンリンクル」などの美容領域にとどまらず、広範かつ本質的な分野における漢方の製薬会社として独自のソリューションを提供し、健やかに年齢を重ねる日々のサポートを行ってきました。

今回のイベントでは、頭皮と髪のケアをライフスタイルからサポートする「Faview」を開発・運営する株式会社ViewBEとともに、ドモホルンリンクルの会員様に向けて美容睡眠ドリンク「ナイトケアコラーゲン」や「体においしい 薬膳スープ粥」などの食品も取り入れながら、頭皮ケアをきっかけに美と健康を総合的に提案していきます。

今後も会員様に向けて美と健康の有益な情報のために連携を深めていきます。

イベント概要

開催日：2025年11月29日

対象：40代～60代のドモホルンリンクル愛用者を中心に、頭皮・髪に関心を持つ幅広い層

メインテーマ：

「髪の悩みは頭皮から！専門家と見つける、私のための美髪習慣」

内容：

・よくあるヘアケアのまちがい

・セルフチェックを通じた頭皮状態の理解

・専門家が教えるシャンプー方法・頭皮マッサージ・インナーケア

・年代別の頭皮・髪の変化と正しい知識

・ナイトケアコラーゲン、薬膳スープ粥などを取り入れた「内側からのケア」提案

本イベントでは、株式会社ViewBEの技術と知見を活かし、ヘアテック「Faview」のスマートフォンのカメラを用いた簡易ヘアチェックを活かしたセッションも含めます。頭皮や髪の状態を可視化することで、参加者それぞれに合ったライフスタイル改善やセルフケアのヒントをご紹介します。

株式会社ViewBEについて

株式会社ViewBEは、女性向けAI頭髪診断サービス「Faview」を展開し、髪と頭皮の状態に基づいたライフスタイル提案を行っています。美容・健康分野において化粧品メーカーや食品メーカーとの連携を進め、データを活かした新しい価値創造を目指しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ViewBE 広報担当

E-mail：info@faview.jp