【12月12日(金)19:00／入場無料】KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR 6周年！“出会いとご縁に乾杯”する渋谷の感謝祭を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

渋谷のマーケター＆起業家コミュニティを運営するKOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、2025年12月12日(金)19:00～ KOBUSHI BEER LOUNGE & BARオープン6周年を記念したフリーパーティーを開催すると発表した。

2025年12月12日(金)19:00～KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR 6周年記念パーティー

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4650437/view

渋谷の街と人に感謝を込めて。ビジネス・音楽・カルチャーが交差する一夜

KOBUSHI BEER LOUNGE & BARはオープンから無事6周年を迎えることができました。6年目もお店として沢山の方にお越しいただき多くの出会いを作るキッカケになることが出来た1年でした。本イベントでは、日頃の感謝を込めてスタッフ一同来場された皆様をアテンドし、初めての方でも気軽に参加できるカジュアルな雰囲気で開催されます。名刺を持参すれば、その場で思いがけないビジネスやコラボのチャンスが生まれることも。音楽とお酒を通じて新しい出会いを生み出す“渋谷の社交場”として、感謝とこれからの挑戦を込めた夜をお届けします。予約不要・飛び入り参加も歓迎いたします。ただし、入場制限がかかる場合もございますので、ご了承ください。年末の渋谷で、ビールと出会いの乾杯を！

スタッフもマッチングをお手伝いします！初めての方も大歓迎！

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年12月12日(金) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費用

エントランスフリー:ファーストドリンク1500円

※2杯目以降は600円～

注意事項

・しつこいお誘いや異性の嫌がる言動や行動は控えてください。悪質な場合は途中退場していただきます。

・グラスや食器、店の設備を破損した場合は破損損害金が必要になりますので泥酔してものを壊さないようお願いします。

・MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

・売買春などの違法行為が発覚した場合は即時に退場していただき、以後のイベントへの参加をお断りいたします。

・お客様都合のキャンセルに対する返金はございません。

KOBUSHI BEERのラインナップ

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/