女性向け異世界小説・ベリーズファンタジーの新刊7冊　11月5日（水）発売！

小説投稿サイト「野いちご」「Berry‘s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社 （本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は、異世界ファンタジーの単行本レーベル『ベリーズファンタジー』の新刊を11月5日(水)に発売開始いたします。

■ 新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys-fantasy/202511

『さようなら、私を選ばなかった元婚約者様。一夜で大国君主の身ごもり妃になりました』

著者：百門一新、イラストレーター：浅島ヨシユキ

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9507-0

【あらすじ】 「出ていけ！」いわれのない罪で第一王子から婚約破棄と同時に国外追放を言い渡された公爵令嬢のオリヴィア。しかし祖国から冷遇されていた彼女にとって、それは好都合だった。実は規格外の魔力を秘めるオリヴィアは心機一転、魔法使いとして隣国で第二の人生を歩み始めるが――ひょんなことから冷酷君主の狼大公・ガルディオと出会い、一夜を共にしてしまい…!?そして懐妊した彼女をガルディオは大公妃として迎え入れる。オリヴィアが夫の寵愛のもと、本来の力を存分に発揮し国民から大評判となる一方、彼女がいなくなったことで祖国では問題が起こり始めていて…。

『捨てられ側妃は拾った双子と新生活を楽しみます

～自由を満喫中なので、あなたの元には戻りません～』

著者：狭山ひびき、イラストレーター：鳥飼やすゆき

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9525-4

【あらすじ】 皇帝や他の側妃から虐げられてきた最下位の側妃・フェリシアナ。ある日夫から「用済み」と宮殿を追い出されるが――前世の記憶を思い出したフェリシアナはむしろ大喜び！帰国後、祖国を襲う謎の異常気象に直面するも、前世知識と魔術書解読チートを駆使して意気揚々と解決に乗り出す。道中で助けた可愛い白狐獣人の双子と、頼もしい大国の王太子の協力を得て、フェリシアナはおもちゃや家電製品など、画期的なアイテムを次々と発明！国を救うばかりか大陸全土を発展させていく。一方、彼女の活躍を聞きつけた皇帝がなぜか今さら追いかけてきて…？

『あなたが望んだ不遇令嬢は本日をもってお別れです

～いつまで私を都合のいい女だとお思いですか、婚約者様？～』

著者：ごろごろみかん。、イラストレーター：祀花よう子

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9524-7

【あらすじ】 婚約者や周囲から出来損ないと貶される日々を送る伯爵令嬢・ソフィア。愛人をかばう婚約者に限界を感じ、自ら婚約破棄を申し出た。「都合のいい女はもうおしまい。これからは自由に生きます！」決意の直後、新たな婚約者となった公爵に迎えられ、彼の誠実さに心を打たれたソフィアは前世知識をもとに新たな特産品を作り、財政改革に乗り出すことに！彼女のアイディアは多くの人の目に留まり、次第に領地は活気を取り戻していく。すると、元婚約者が今さら押しかけてきて…？あなた好みの不遇令嬢はもういませんよ？自らの手で幸せを掴む大逆転ファンタジー！

『異世界で美味しいごはんを振る舞ったら、天使な息子の継母になりました２』

著者：藤 実花、イラストレーター：CONACO

価格：1,540円（本体1,400円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9528-5

【あらすじ】 家族から虐げられてきたグレイスは、冷徹公爵に突然「継母になってほしい」と契約結婚を申し込まれる。得意の手料理と前世知識で人々を助けているうちに、気づけば敏腕継母として引っ張りだこに！しかし地位も名誉も興味のないグレイスは変わらず義息子を溺愛する日々を満喫していた。そんなある日、王都で起きた事件をきっかけに食堂をつくることを決意したグレイスは、世界中からさらなる注目が集まって…!?一方グレイスが憧れる聖騎士団長の登場で、冷徹旦那様は何やら焦っている様子…？大人気シリーズ、待望の続刊！

『転生して捨てられたボク、最恐お義兄さまに拾われる

～無能と虐げられたけど辺境で才能開花!？～』

著者：万野みずき、イラストレーター：蒼

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9526-1

【あらすじ】 魔術師名家のちびっこ令息・アウルは転生者。しかし魔術が使えず、両親から虐げられた末、森に捨てられてしまう…。そこを冷酷領主と噂のクロウに拾われ、彼の屋敷で暮らすことに!?メイドに可愛がられ美味しいごはんを食べ、幸せな日々が始まると――魔力開花！精霊フェンリルと領地の危機を救ったり、前世の知識で便利な魔道具を発明したり、屋敷のみんなにケーキを作ったり大活躍！クロウの庇護欲も徐々に溢れ出し気づけば四六時中溺愛されて!?「この先もずっと一緒にいてくれ」捨てられ幼児が最愛の家族を見つける、ほっこりファンタジー。

『追放令嬢と残された者の破滅について

～愛を選んだ未来で待っていたのは後悔の日々でした～』

著者：火野村志紀、イラストレーター：晴

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9523-0

【あらすじ】 多くの者に慕われてきた公爵令嬢・アデライトが、王妃の宝石を盗んだ事件の犯人として追放された――。王太子・エリックはアデライトとの婚約を破棄すると、すぐに愛人を新たな婚約者として迎え入れることに。愛を選び、明るい未来に想いを馳せる一方で、我儘な愛人は好き勝手し放題。次第に2人は周囲から冷ややかな目で見られるようになっていく。追放から3年後、以前よりも幸せそうなアデライトと再会すると、エリックは自身が犯した過ちを思い知らされて…？これはある才女の追放から始まった、祖国に残された者達の破滅と後悔の物語。

『姉の代わりに、私を愛さない旦那様と結婚します

～夫の本命はお姉様のはずなので、おひとり様でも構いません～』

著者：秘翠ミツキ、イラストレーター：縹ヨツバ

価格：1,485円（本体1,350円+税10％）、ISBN：978-4-8137-9527-8

【あらすじ】 「君を抱くつもりはない」――初夜にそう告げられた伯爵令嬢エーファ。完璧な姉と比べられ、出来損ないと蔑まれてきた彼女は、姉の死後、姉の夫だった公爵令息マンフレットの後妻となる。愛のない結婚と割り切り、最低限妻の役割を果たそうとするエーファだったが、夫は予想外の行動にでて――!?さらに姉の死の隠された真実が明らかになると、エーファを虐げていた家族は転落の一途をたどることに…。1年後には出ていくお飾り妻なので、あなたの愛は求めません！不遇令嬢がまさかの幸せを掴む、白い結婚から始まる愛され大逆転ファンタジー！

