視認性に優れたMIP液晶搭載のフルメタル“G-SHOCK”

カシオ計算機株式会社（左から）GMW-BZ5000GD／GMW-BZ5000D

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の新製品として、初号機のフォルムを受け継ぐ「5000」シリーズから、広視野角で高精細かつ高コントラストなMIP（メモリインピクセル）液晶を備えたフルメタルモデル『GMW-BZ5000』を、11月14日に発売します。

当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、それまでの常識を覆す製品を世に送り出してきました。“G-SHOCK”は、「タフネス」の思想を体現し、構造や機能、素材の進化を続けることで、人々に驚きを提供しています。

今回ご案内します『GMW-BZ5000』は、“G-SHOCK”のフルメタルモデルとして初めて、直射日光下や斜めの角度からでも表示が見やすいMIP液晶を搭載した耐衝撃ウオッチです。

高精細なMIP液晶は、数字や文字を自在にレイアウトできることから、フェイス表現の自由度に貢献しています。日付・曜日表示や二都市の時刻表示など、4種類のフェイスデザインをボタン操作で切り替えられます。スマートフォンとの連携により、アプリ上で2種類のフォントを用意し、標準フォント「STANDARD」に加えて初代“G-SHOCK”から続く7セグメント表示のフォント「CLASSIC」にも対応するなど、好みに合わせた時間表示を選択できます。



外装では、より快適な装着感を実現するため、40年以上にわたり蓄積してきた耐衝撃データをもとに生成AIで荷重シミュレーションを重ね、人とAIが共創する開発手法を採用しています。従来のセンターケースをベゼルがフルカバーする構造から刷新し、ベゼルとセンターケースが互いに挟み込むように結合する新構造を生み出すことで、腕なじみのよいモデルに仕上げました。側面には各パーツの境界線が生み出す複雑で立体的なラインが現れ、フルメタルの「5000」モデルに新たな表情を与えました。

機能面では、新開発のソーラー充電のみで駆動可能なMIP液晶を搭載しています。さらに、電波受信機能に加えて、Bluetooth(R)通信を使用したスマートフォンリンクによる時刻修正機能を備え、実用性も確保しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/460_1_e9ee1b95432b5a23d71c72665b327150.jpg?v=202511041055 ]

GMW-BZ5000D-1GMW-BZ5000BD-1GMW-BZ5000GD-9

横から見ても視認性の高いMIP液晶切り替え可能な2種類のメインフォントと4種類のフェイスデザインベゼルとセンターケースを正面４か所のビスで連結特徴的なサイドビュー

Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

