ITcross株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅井朝日）は、東急プラザ原宿「ハラカド」3Fに構える拠点 「ITcrossハラカド」 において、先日発表した 「AIカリキュラム先着100名無料提供企画」 が大変好評だったことを受け、その続編となる 第3弾拡張企画 を発表いたします。

今回の続編では、ご好評につき特別に、AIカリキュラムから一部抜粋した教材を、公式SNSまたはメールでDMをお送りいただいた方にプレゼント いたします。

これにより、前回応募が間に合わなかった方や、どんな内容かを体験してみたい方も、手軽にAI学習の第一歩を踏み出せます。

プレゼント概要

内容：AIカリキュラム教材の一部（抜粋版PDFまたは動画リンク） 対象：公式SNSまたはメールでDMをお送りいただいた方 配布形式：デジタル教材（メールまたはダウンロードリンク） 期間：数量限定・先着順

お子様向け特典

今回の続編では、地域のご家族の皆様にもお楽しみいただけるよう、

「ITcross Cafe」特別特典 を新たにご用意しました。

内容：

ITcross Cafe内のドリンク1本プレゼント クレーンゲーム10回無料券

対象：ハラカド近隣在住の小学生までのお子様 配布場所：ITcrossハラカド校（東急プラザ原宿ハラカド3F） 期間：2025年10月～配布予定（無くなり次第終了）

背景

前回の「AIカリキュラム無料提供」企画は開始直後から反響を呼び、定員100名を超える多数の申し込みをいただきました。

特に「子どもと一緒に学べるAI教育への関心」が高く、今回の続編では「家族で楽しむ学び体験」として、新たな形で地域の皆様に還元いたします。

代表コメント

「AI教育を通じて、親子や地域のつながりをもっと豊かにしたい。

今回は“学び”だけでなく“体験の楽しさ”も一緒に届けたいと思っています。」

代表取締役 菅井 朝日

今後の展開

ITcrossハラカドでは今後も、「AI×教育×地域」をテーマに、

子どもから大人まで楽しめる学びと遊びの企画を継続的に展開してまいります。

次回は、AIカリキュラムの応用編やリアルイベントも予定しています。

会社概要

社名：ITcross株式会社 代表者：代表取締役 菅井朝日 設立：2020年7月1日 所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

東急プラザ原宿「ハラカド」3F ITcross 事業内容：AI教育・ITリテラシー教育・次世代型学習サービスの提供

本件に関するお問い合わせ先

ITcross株式会社

ITcrossハラカド校

TEL：03-6633-6773(#)

Email：info@it-cross.org