通訳者・翻訳者養成校 サイマル・アカデミーがインターネット全講座で20％割引を実施
通訳者・翻訳者養成校のサイマル・アカデミーは、運営会社である株式会社サイマル・インターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉野久美子）の創業60周年を記念して、2025年11月4日からインターネット講座の全講座20％割引キャンペーンを実施いたします。
■サイマル・インターナショナル創業60周年キャンペーン概要- 実施期間：2025年11月4日（火）～2025年11月30日（日）
- 実施内容：サイマル・アカデミー インターネット講座で配信中の全講座で受講料20％を割引
- 実施対象：受講を希望されるすべての方
▼キャンペーン詳細・申込方法については以下のサイトをご覧ください。
「サイマル・アカデミー インターネット講座」公式サイト
https://www.simulacademy.com/web/
■サイマル・アカデミー インターネット講座のご紹介
2011年、通訳者・翻訳者養成校であるサイマル・アカデミーならではの質の高い学習プログラムをオンライン上で受講できる講座として開講いたしました。レッスン動画を視聴しながら個人のペースで受講を進めることができ、受講期間中であれば何度でも繰り返しご視聴いただけます。通訳・翻訳の基礎知識習得や英語力強化に定評があり、個人での受講はもちろん、企業研修でも多数採用いただいています。
＜講座の一例＞
- 基礎からはじめる通訳トレーニング - 通訳訓練法と実践演習 -
- 通訳のためのノート・テイキング
- 通訳者が教える英語力アップ講座 上級・中級
- 「話す・書く」ための英文法
- 日英翻訳基礎講座
- 英日実務翻訳講座
- 日英ディスクロージャー翻訳講座
- 通訳者・翻訳者のための語彙力アップトレーニング1600 ほか
▼講座ラインナップは以下のページをご覧ください。
「サイマル・アカデミー インターネット講座」講座一覧ページ
https://www.simulacademy.com/web/courses
■サイマル・アカデミーおよびサイマル・インターナショナルについて
＜サイマル・アカデミー＞
1980年に通訳者養成校として設立。2000年以降、約1,400名のプロ通訳者・翻訳者を輩出しています。基礎から学べる段階的なカリキュラム構成と現場のニーズに合わせた実践的な教材を用い、現役で活躍する経験豊富な通訳者・翻訳者が、次代を担う通訳者・翻訳者を養成しています。
▼公式サイト
https://www.simulacademy.com/
＜株式会社サイマル・インターナショナル＞
1965年、日本初の同時通訳エージェントとして創業。2025年に60周年を迎えた通訳・翻訳業界のリーディングカンパニーです。「Linking People and Countries」という企業理念の下、通訳・翻訳のプロフェッショナルとして、政府官公庁や財界、企業における国際コミュニケーション活動を年間28,000件超サポートし続けています。
▼公式サイト
https://www.simul.co.jp/
■本キャンペーンに関する問い合わせ
サイマル・アカデミー インターネット講座事務局
Email：info_academyonline@simul.co.jp