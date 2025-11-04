【止まらない“ミドル・シニア婚活ニーズ”】マハラジャ貸切・最大100名規模の「ディスコ婚活パーティー」を東京・大阪で開催！

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、バブル期を代表する伝説のディスコ「マハラジャ」を貸し切り、ミドル・シニア世代向けの特別企画「ディスコ婚活パーティー」を2025年11月・12月に東京（六本木）と大阪の2大都市で開催いたします。

【背景】

「人生100年時代」を見据え、ミドル・シニア層の婚活ニーズは年々高まっています。子育てを終え、経済的・精神的にゆとりを持つ世代が、パートナー探しに積極的になっており、“第二の人生”を共に歩む相手を求める方が増加しています。

IBJでは、このような社会的背景を受け、40代以上を対象とした婚活パーティーを年間8,000件以上*²開催しています。なかでも「マハラジャ」でのディスコ婚活は、これまで関東・関西で計9回開催し、大好評を博しました。今回、その反響を受けて、東京・大阪での再開催が決定しました。

本企画を通じて、ミドル・シニア世代が“恋愛に前向きになれる場”を提供し、年齢を重ねても自分らしく出会いを楽しめる環境づくりを進めてまいります。

【イベント概要・オススメポイント】

・音楽とダンスでつながる大人の婚活

青春時代にディスコ文化を楽しんだ“バブル世代”が主役の、大人のための婚活パーティー。懐かしのディスコミュージックが流れる非日常的な空間で、会話と音楽、ダンスを通じて自然な出会いが生まれる、注目の新しい婚活スタイルです。

・マハラジャ貸切＆DJ演出で盛り上がる特別な夜

伝説のディスコ「マハラジャ」を完全貸切。

DJによる懐かしの80’s・90’sミュージックやリクエスト曲も交えた演出で、青春時代の高揚感を再現します。

・最大100名規模！共通の体験で自然に距離が縮まる

グループトークに加え、2回のダンスタイムで“会話だけじゃない”アプローチが可能に。共通の話題と音楽で心の距離が自然と近づきます。

【イベント詳細】

【タイムスケジュール】

【タイムスケジュール】

■話題性も抜群！朝日新聞デジタルに掲載されました

過去のディスコ婚活パーティーの様子は、2025年5月24日(土)付『朝日新聞デジタル』にも掲載され、大きな反響を呼びました。ミドル・シニア層の新しい出会いの形として、社会的な関心も高まっています。

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*²IBJ Maching 2024年40代以上の婚活パーティー開催実績