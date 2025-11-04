地域と子どもをつなぐ“農育プロジェクト”第2回開催

株式会社マッケンジーハウス

株式会社マッケンジーハウス（本社：平塚市、代表取締役：大久保英二）は、地域と子どもをつなぐ学びの取り組み「FARM to FUTURE」第2回を2025年12月21日（日）に神奈川県大磯町のいかす大磯農場で開催いたします。

本プロジェクトは、地域の企業と有機農家が連携して行う“体験型の農業教育プログラム”です。

第1回（芋ほり＆ブルーベリー体験）に続き、今回は「キャベツ畑で農業を学ぶ」をテーマに、親子で自然とふれあいながら「冬の畑といのちの循環」を体験します。

イベント概要

名称：地域と子どもをつなぐ“農育プロジェクト” 第2回

テーマ：キャベツ畑で農業を学ぶ

日程：2025年12月21日（日）10:00～12:00

会場：いかす大磯農場（神奈川県中郡大磯町）

対象：小学生と保護者（30名限定）

参加費：無料（費用はすべてマッケンジーハウスが負担）

キャベツ畑が、こどもたちの教室に

当日は、農家の指導のもとでキャベツの収穫体験を実施。

冬でも力強く育つ野菜を観察しながら、「なぜ寒さの中で野菜は甘くなるの？」「畑の土の中では何が起きているの？」など、子どもたちの“なぜ？”を深める学びの時間をつくります。

収穫のあとは、いかす農場で採れた野菜を使った“具だくさん味噌汁”を味わいながら、食材ができるまでのプロセスと自然の恵みを体感します。

学びのポイント

自然の仕組みを大切にした有機農業体験

化学肥料に頼らず、自然の力で育つ作物を実際に観察。

冬野菜の成長と「いのちの循環」を学ぶ

畑と食卓をつなぐ「持続可能な暮らし方」を体験。

親子で共に学ぶ“地域型の教育モデル”

学びを通して、子ども・家庭・地域がつながる場を創出。

マッケンジーハウスの想い

マッケンジーハウスは、“人と街と自然を幸せにつなぐ”を理念に掲げ、住宅づくりを超えた地域共育・環境支援活動に力を入れています。本プロジェクトの参加費はすべて同社が負担し、「地域の未来を育てるのは、地域の企業である」という想いのもと、子どもたちの“生きる力”を育む学びを継続して展開しています。

関係者コメント

「キャベツ一枚一枚の葉の中にも“いのちの循環”がある。その事実を五感で感じてほしい」（いかす農場・代表）

「家を建てる会社だからこそ、“暮らしを育てる活動”を続けたい」（マッケンジーハウス・広報担当）

今後の展開

農育プロジェクト「FARM to FUTURE」は年間を通じて全4回を予定。

春は「販売体験」、夏は「土と微生物の教室」など、自然と学びが融合した“地域循環型教育プログラム”として進化を続けます。

＜主催＞

株式会社マッケンジーハウス

＜協力＞

株式会社いかす

📩 お問い合わせ先：

株式会社マッケンジーハウス 広報室

URL：https://mackenziehouse.co.jp