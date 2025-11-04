地域と子どもをつなぐ“農育プロジェクト”第2回開催
株式会社マッケンジーハウス（本社：平塚市、代表取締役：大久保英二）は、地域と子どもをつなぐ学びの取り組み「FARM to FUTURE」第2回を2025年12月21日（日）に神奈川県大磯町のいかす大磯農場で開催いたします。
本プロジェクトは、地域の企業と有機農家が連携して行う“体験型の農業教育プログラム”です。
第1回（芋ほり＆ブルーベリー体験）に続き、今回は「キャベツ畑で農業を学ぶ」をテーマに、親子で自然とふれあいながら「冬の畑といのちの循環」を体験します。
イベント概要
名称：地域と子どもをつなぐ“農育プロジェクト” 第2回
テーマ：キャベツ畑で農業を学ぶ
日程：2025年12月21日（日）10:00～12:00
会場：いかす大磯農場（神奈川県中郡大磯町）
対象：小学生と保護者（30名限定）
参加費：無料（費用はすべてマッケンジーハウスが負担）
キャベツ畑が、こどもたちの教室に
当日は、農家の指導のもとでキャベツの収穫体験を実施。
冬でも力強く育つ野菜を観察しながら、「なぜ寒さの中で野菜は甘くなるの？」「畑の土の中では何が起きているの？」など、子どもたちの“なぜ？”を深める学びの時間をつくります。
収穫のあとは、いかす農場で採れた野菜を使った“具だくさん味噌汁”を味わいながら、食材ができるまでのプロセスと自然の恵みを体感します。
学びのポイント
自然の仕組みを大切にした有機農業体験
化学肥料に頼らず、自然の力で育つ作物を実際に観察。
冬野菜の成長と「いのちの循環」を学ぶ
畑と食卓をつなぐ「持続可能な暮らし方」を体験。
親子で共に学ぶ“地域型の教育モデル”
学びを通して、子ども・家庭・地域がつながる場を創出。
マッケンジーハウスの想い
マッケンジーハウスは、“人と街と自然を幸せにつなぐ”を理念に掲げ、住宅づくりを超えた地域共育・環境支援活動に力を入れています。本プロジェクトの参加費はすべて同社が負担し、「地域の未来を育てるのは、地域の企業である」という想いのもと、子どもたちの“生きる力”を育む学びを継続して展開しています。
関係者コメント
「キャベツ一枚一枚の葉の中にも“いのちの循環”がある。その事実を五感で感じてほしい」（いかす農場・代表）
「家を建てる会社だからこそ、“暮らしを育てる活動”を続けたい」（マッケンジーハウス・広報担当）
今後の展開
農育プロジェクト「FARM to FUTURE」は年間を通じて全4回を予定。
春は「販売体験」、夏は「土と微生物の教室」など、自然と学びが融合した“地域循環型教育プログラム”として進化を続けます。
＜主催＞
株式会社マッケンジーハウス
＜協力＞
株式会社いかす
📩 お問い合わせ先：
株式会社マッケンジーハウス 広報室
URL：https://mackenziehouse.co.jp