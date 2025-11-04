“つくる人・伝える人・使う人”をつなぐ。BeEARTHが新感覚フェスを開催！

株式会社ワールドフィット

10月より毎週土曜日に「週末コラボフェス」を開催。厳しい基準をもとに厳選された商品の生産者が全国各地から登壇し、お客様と交流できるフェス。

生産者の方々によるセミナーを聞くことができるほか、実際に試食や体験を通じて「商品の裏側」を体感いただきました。

まるでライブ販売のような形で大盛況をうけまして、11月も延長が決定いたしました！

詳細はこちらから

前回のイベントの様子（発酵ザクロ）

BeEARTH自由が丘店は「地球と自身を、健康にする。」をテーマに、植物由来・完全無添加にこだわった食品、サプリメント、雑貨などを厳選。実際に「触れて」感じられる空間としてBeEARTHを体現する試みを行っています。

都市に暮らしながらも、自然とつながり直す。自由が丘という街に生まれるこの場所がお客様にとって、地球やご自身をみつめなおす時間となれたらと願っています。

11月のイベント内容

ご予約希望のお客様はLINEから

そのほかにもBeEARTHを体感できる取り組みを実施中！

🌳試す：様々な商品をその場でお試し。自分に合うものを見つける

🌳測る：店頭限定の栄養チェックで、あなたのためのヘルスケア。

🌳聞く：管理栄養士在籍。知識豊富なBeEARTHガイドがご案内いたします。

🌳感じる：ここでしか買えない限定商品や、体験型イベントも開催

🌳学ぶ：商品の生産者をご招待したイベントを実施。栄養の学びも。

access

店舗名：BeEARTH 自由が丘店

所在地：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone 1F

アクセス：東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口 徒歩2分/駐車場有り

グランドオープン日：2025年9月1日（月）

営業時間：10:00～20:00（施設に準ずる）

