【REGAL CORPORATION】「都市型アウトドア」を足元から提案

株式会社リーガルコーポレーション

株式会社リーガルコーポレーション（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：青野 元一）が展開するカジュアルシューズブランド は、2025年秋冬メンズコレクションにて、ボーダーレスなライフスタイルに寄り添う新作アイテムを発売しました。

REDWOOD RIVERが提案する「アーバン・アウトドア・スタイル」は、洗練された都会のファッションに自然に溶け込みながらも、同時に日常を快適に過ごすためのギアとして活躍します。オンもオフも境界なく、あらゆるシーンを楽しむ現代のライフスタイルに最適な一足です。

革靴の品格とスニーカーの快適性の両立

今回のコレクションでは、プレーントウとサイドゴアスリッポンの2タイプを展開します。

1. プレーントウ：ポストマンシューズの機能美を継承

プレーントウは、アメリカの郵便配達員のために開発されたサービスシューズ、ポストマンシューズの機能美をベースに再構築されました。革靴としての品格を保ちながら、スニーカーのような快適な履き心地を実現しています。

2. サイドゴアスリッポン：ミニマルデザインと高いフィット感

サイドゴアスリッポンは、着脱の容易さに加え、高いフィット感と安定性に優れています。余計な装飾を省いたミニマルなデザインは、幅広いスタイルに馴染みます。

機能と素材

・快適性への追求

柔らかな牛革のアッパーが足に優しくフィットし、カップインソールとの組み合わせにより、長時間歩いても疲れにくい安定性とフィット感を両立しています。

・イージーメンテナンス

アッパーにはメンテナンスがしやすい撥水加工を施した牛革を採用しています。

・スムーズな着脱

踵のプルストラップと履き口に配されたエラスティックにより、スムーズな着脱が可能です。

・ソール意匠と機能

アウトソールには、軽量性とクッション性に優れたEVA製フラットソールを採用。デザインは、日本の敷石から着想を得ており、凹凸のある意匠は、無骨な印象を与える一方で、雨天時の水の流れを考慮した機能的な美しさも実現しています。

デザイン性と機能性を両立した本コレクションは、長時間の歩行を快適にサポートし、都会のアウトドアスタイルと調和します。

販売情報

公式オンラインショップをはじめ、全国の取り扱い店舗にて現在発売中です。

Design Name : Plain Toe / Side Gore Slip-on

Color : Black / Dark Brown

Size : Men’s 24.0cm~27.0cm

Price : \19,800- (tax in)

MADE IN CHINA

ABOUT

Bring more "relaxation" into your daily life.

日常の中にもっと“くつろぎ”を。

REDWOOD RIVER（レッドウッドリバー）は、リーガルコーポレーションによるカジュアルシューズブランド。開放感に溢れ、どんな時でも自然体で過ごしたい人たちに向けたラインアップを展開し、都会での生活から自然の中でのレジャーまで、あらゆる場面をシームレスに繋ぎます。

素材にこだわったソフトで軽快な履き心地、気取らないフォルムから感じる適度なリラックスムード。気張りすぎない足元で、気持ちまで軽くなるような、心地よいライフスタイルを提案します。

INSTAGRAM：@redwoodriver_official(https://www.instagram.com/redwoodriver_official/)

ONLINE SHOP：https://www.regal.co.jp/brand/redwood_river