「人手不足なんて存在しない」─ビルメン業界の採用難を根本から変える『人材×DXロードマップ』を公開

清掃・設備・警備など、ビルメンテナンス業界の人材不足が深刻化する中、

株式会社ビルポエージェンシー（本社：東京都、代表取締役：桐井啓輝）は、2025年11月19日（水）13:10より東京ビッグサイトで開催される「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025」にて講演を行います。

テーマは『人手不足なんて存在しない ─ 応募ゼロ現場を一気に充足へ導く「人材×DXロードマップ」─』。

5,000件を超える採用支援実績から導き出した「採用設計の再構築」と「DXによる収支改善」の実践ノウハウを、ビルメン企業の経営層・採用担当者向けに公開します。

■「人手不足」は原因ではなく“設計ミス”

ビルメン業界では今、

・求人を出しても応募が来ない

・人手不足だから仕方ない

・現場の欠員を本部社員がカバーする

といった状況が“当たり前”になっています。

しかし桐井氏は、「それは“人手不足”が原因ではなく、“採用設計と仕組みのミス”が原因」だと語ります。

本講演では、応募ゼロだった清掃・設備・警備現場を“完全充足”へ導いた具体事例と、採用からDX導入までを一気に最適化する**「人材×DXロードマップ」**を40分で凝縮して解説。

“採用できない”という常識が変わり、世界観が変わる瞬間を体感いただけます。

■ 登壇概要

昨年の「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2024」での講演の様子。満席となり、多くの経営者・採用担当者が“採用DX”の実践ノウハウに耳を傾けました。

タイトル：人手不足なんて存在しない -応募ゼロ現場を一気に充足へ導く『人材×DXロードマップ』-

登壇者：株式会社ビルポエージェンシー 代表取締役 桐井啓輝

日時：2025年11月19日（水）13:10～

会場：東京ビッグサイト（ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025 内）

対象：ビルメンテナンス企業の経営層・採用担当者

参加費：無料

申込方法：事前申込フォームはこちら(https://www.jma-exhibition.com/autumn/jp_bmcl/registration_seminar.php?_gl=1*xapr26*_gcl_au*MzIxOTIwODg1LjE3NjA2ODc1Njg.*_ga*MTIzODUxMDM0MS4xNzYwNjg3NTY4*_ga_26GYYR7JBH*czE3NjE1Mjc2MDYkbzEyJGcwJHQxNzYxNTI3NjA2JGo2MCRsMCRoMA..*_ga_DFJYEX86P7*czE3NjE1Mjc2MDYkbzEyJGcwJHQxNzYxNTI3NjA2JGo2MCRsMCRoMA..&_ga=2.213411350.360072286.1761527607-1238510341.1760687568)

■ 本講演の見どころ

・ビルメン企業の“人手不足”の正体をデータで紐解く

・採用が止まっていた現場を、最短2週間で充足に導いた実例を紹介

・求人・面接・定着をすべて再設計する「採用の仕組み化」

・DXと人材戦略を融合し、収支改善を描くロードマップを公開

・講演後には質疑応答・個別相談の時間もあり

■ 主催

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2025（一般社団法人 日本能率協会）

【会社概要】

会社名：株式会社ビルポエージェンシー（Builpo Agency Inc.）

代表者：代表取締役 桐井啓輝

所在地：東京都（本社）

事業内容：

・ビルメンテナンス業界に特化した採用DX支援

・求人改善・採用コンサルティング

・スマートビルディング／清掃ロボット導入支援

公式サイト：https://builpo-ag.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビルポエージェンシー

HPお問い合わせ先：https://builpo-ag.co.jp/inquiry