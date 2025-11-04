【日本初】全講師がVTuber！バーチャル学習塾「Wish High」来春開校～次世代教育がついに高校領域へ～

株式会社ルミナリス

2026年3月1日、都内で学習塾「個別指導Wit」を運営している株式会社ルミナリス（東京都墨田区、代表取締役：中村 祐也）は、VTuber講師が教える高校生版オンライン学習塾「バーチャル学習塾Wish High」を開校します。2025年3月に開校したバーチャル学習塾Wish（https://v-wish.com/）の高校生版となります。

Wish Highでは、高校で学ぶ主要教科（数学・英語・古典・物理・化学・生物・世界史・日本史・地理）の授業を動画配信形式で行います。住んでいる場所や時間、環境にとらわれず、学びたい高校生をサポートする新しい形のオンライン学習塾です。

※【日本初】全講師がVTuber！バーチャル学習塾につきまして

調査年月：2024年5月～2025年10月（自社調べ）

日本国内における「講師が全員VTuberのオンライン"学習塾"」として

Wish Highの目的

バーチャル学習塾Wish Highは、学習塾業界が抱える「地域格差」と「高額な学習費用」という２つの課題を解決し、全国の高校生が平等に学べる環境をつくることを目的に設立しました。

授業はすべてオンラインの動画配信形式で行われ、見逃した授業もアーカイブでいつでも視聴が可能です。自分のペースで繰り返し学ぶことができるため、部活動やアルバイトとの両立も無理なく実現できます。

受講は1教科から選択可能で、高1・高2を対象とした基礎コースと、高3を対象とした発展コースを設けます。1コースあたり月額9,900円（税込）を予定しています。初月受講料０円、ID発行費3,300円とし、入会時は3,300円のみで受講スタートできます。必要な教科だけを効率的に学べる柔軟なカリキュラム設計により、学びの自由度を最大限に広げています。

下記は中学生版であるバーチャル学習塾WishのHPです。

https://v-wish.com/(https://v-wish.com/)

※2025年3月に開校した中学生版のバーチャル学習塾Wishもご好評をいただいております。

＊Wish Highの特徴１. 講師は全員VTuber＊

バーチャル学習塾Wish Highは、「学ぶことをもっと自由で、もっと楽しいものにしたい」という想いから誕生しました。授業を担当するのは、すべてVTuber講師。単なるテクニック指導ではなく、「なぜそうなるのか」「どう考えるのか」といった本質的な学びの面白さを動画で伝えます。

Wish Highの講師たちは、それぞれが教育分野での経験を持つだけでなく、配信活動にも精通しています。中には大学や大学院で教職課程を学んだ講師もおり、知識・教養・表現力を兼ね備えたプロフェッショナルです。受験勉強を“義務”ではなく“楽しみ”に変える、これまでにない授業スタイルを提供していきます。

※中学生版Wish授業 朝輝さにぃ先生（英語）※中学生版Wish授業 甘あめる先生（数学）

～Wsih High VTuber講師からのメッセージ～

漣月 うみ 先生（数学）

全人類共通の「数字」は奥が深くて、とても楽しい道具。

数字の使い方を学ぶ数学で「問題を整理する」能力を身につけつつ、一緒に解ける楽しみを味わいませんか？

X(旧Twitter)：@umeey009(https://x.com/umeey009)

YouTube：漣月うみ 🐳 Umi Rengetsu(https://www.youtube.com/@rengetsu-umi)

赤穂 しゅな 先生（地理）

地理の成績は記憶の数で決まります。でも、ただの暗記じゃつまらない。これから皆さんがテストを受けるとき、ノートの赤ペンじゃなくて、私との会話を思い出せるように記憶に残る授業をします。

X(旧Twitter)：@ako_shuna(https://x.com/ako_shuna)

YouTube：赤穂しゅな / 地理好きVtuber Shuna Ch.(https://www.youtube.com/@ako_shuna)

鈴乃 先生（日本史）

過去から現代の私たちへと繋がる、そんな面白さと新たな発見のある教科が歴史です。日々アップデートされて探究心をくすぐられる学門。そんな日本史に親しみを持ってもらいたいので一緒に楽しみましょう！

X(旧Twitter)：@suzuno_3(https://x.com/suzuno_3)

YouTube：鈴乃-Suzuno Ch.(https://www.youtube.com/@suzuno_biyori)

よろづ 萩葉 先生（古典）

古典の勉強は難しいけれど、毛嫌いするのはもったいない！読んでみると面白い内容の作品がたくさんあります。

一緒に古典の魅力を見つけてみませんか？

X(旧Twitter)：@Manyou_sh(https://x.com/Manyou_sh)

YouTube：よろづ萩葉の万葉ちゃんねる(https://www.youtube.com/@YorozuShuha)

弦弓 こめ 先生（物理）

勉強が苦手だった経験をいかして皆さんに寄り添った授業を心がけています。

一緒に楽しく学ぶ習慣を身につけましょう！

X(旧Twitter)：@kome_vx(https://x.com/kome_vx)

YouTube：弦弓こめ / Tsuruyumi Kome ぽんこつ(https://www.youtube.com/@kome_v)

鬱ノ宮 シアン 先生（世界史）

”普通の大人”ではないVtuberという存在として、学びを諦めない皆さんと共に歩めれば幸いです。

世界史の＼オモロ／を一緒に探しましょう。

X(旧Twitter)：@sian_suru29(https://x.com/sian_suru29)

YouTube：鬱ノ宮シアン💠メンタル福祉のお庭(https://www.youtube.com/@sian_suru29)

和ノ蔵 美知瑠 先生（化学）

化学は一見難しい科目に思えますが、実は我々の生活に欠かせない身近で楽しい学問です。化学を知れば世界が広がる。

一緒にその奥深さを学びましょう！

X(旧Twitter)：@wnkr_cosme(https://x.com/wnkr_cosme)

YouTube：和ノ蔵 美知瑠【化粧品解析Ch】(https://www.youtube.com/@wnkr_cosme)

～バーチャル学習塾Wsih（中学生版）講師一覧～

宇推くりあ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/clearusui)・YouTube(https://www.youtube.com/@clearusui)

真昼ゆめ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/Yume_Mimir)・YouTube(https://www.youtube.com/@yumemahiru)

心春なこ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/nako_koharu)・YouTube(https://www.youtube.com/@nakokoharu)

雨知花世先生 X(旧Twitter)(https://x.com/AmachiHanayo)・YouTube(https://www.youtube.com/@AmachiHanayo)

甘あめる先生 X(旧Twitter)(https://x.com/ameru_a)・YouTube(https://www.youtube.com/@AmeruCh)

朝輝さにぃ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/Sunny_Asahi_V)・YouTube(https://www.youtube.com/@AsahiSunny)

北国ここな先生 X(旧Twitter)(https://x.com/kitagunikokona)・YouTube(https://www.youtube.com/@kitagunikokona)

月詠サキ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/72525Osaka2)・YouTube(https://www.youtube.com/@Saki.OsakaVtuber)

猫谷ここな先生 X(旧Twitter)(https://x.com/Nekoya_Cocona)・YouTube(https://www.youtube.com/@Nekoya_Cocona)

歴史艦ラビィ先生 X(旧Twitter)(https://x.com/Lavie_PriPre)・YouTube(https://www.youtube.com/@LavieRekishikan)

＊Wish Highの特徴２. 必要な科目だけ効率的に学べる＊

バーチャル学習塾Wish Highでは、必要な科目を自由に選んで受講できます。

高校生向けには、主要教科（数学・英語・古典・物理・化学・生物・世界史・日本史・地理）を対象としており、1コースあたり月額9,900円で学ぶことができます。必要な教科だけを効率的に学ぶことで、学習の負担を抑えつつ理解度を高められるのが特徴です。

また、Wish Highは東京都の個別指導塾「個別指導Wit」（https://kyoiku-wit.com(https://kyoiku-wit.com)）が運営しています。Wit式学習法という脳科学に基づいた学習法を取り入れ、最新の受験情報や学校情報に基づいた文部科学省の学習指導要領に沿ったカリキュラムを提供しています。

教材には教育開発出版株式会社の「Myｅトレ」（https://myetr.jp/(https://myetr.jp/)）を使用。小1から高3まで対応した120万題のコンテンツを備え、基礎知識の定着から思考力の育成までをサポートします。「書いて身に付ける」という紙学習の良さを、デジタル学習で効率的に活かせる教材です。

※My eトレ：教育開発出版株式会社提供画像

＊Wish Highの特徴３. 受講対象は全年齢！大人も受講可能＊

Wish Highの授業内容は高校で学ぶ主要教科ですが、受講に年齢制限は設けておらず、大人の方も受講可能です。

高校生が基礎内容の復習や苦手科目の補強のために受講したり、大人が学び直しとして受講したり、お子さまに教えるために学ぶ方もいるなど、幅広い年齢層が利用できる環境を整えています。

Wish Highは、子どもから大人まで、すべての人が学ぶことで人生をより豊かにするサポートを提供することを目的としています。

バーチャル学習塾Wishを運営する個別指導Witについて

バーチャル学習塾Wishを運営する個別指導Witは、2022年3月に東京都墨田区両国で開校した、オリジナル個別指導塾です。脳科学に基づく『五感で学ぶWit式学習法』を独自に開発・導入し、一人ひとりの学習スタイルや目標に合わせた最適な指導を提供しています。2025年11月には、2教室目となる瑞江校を東京都江戸川区に開校しました。

Witでは、生徒の夢や目標から逆算して作るオリジナル学習計画書を活用。また、記憶力や集中力を高める音楽や香りなど、科学的根拠に基づいた学習環境も取り入れ、成績アップと学ぶ楽しさの両立を追求しています。

こうした独自の教育メソッドと実践経験を背景に、より多くの高校生に学ぶ喜びを届けるため、バーチャル学習塾Wish Highを全国に提供してまいります。