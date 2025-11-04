「水循環企業登録・認証制度」の水循環ACTIVE企業に認証

東洋建設株式会社

東洋建設株式会社（代表取締役 会長執行役員CEO：吉田真也）は、このたび、内閣官房水循環政策本部事務局の令和7年度「水循環企業登録・認証制度」において、水循環に資する取り組みを積極的に実施している「水循環ACTIVE企業」（人材資金カテゴリ）に認証されました。

本制度は、水循環に資する取り組みに関心を有する企業や取り組みを実施している企業の登録及び認証を通じた「見える化」を進め、企業による水循環に資する取り組みの更なる促進を図ることで、社会全体で水循環に向き合うことを目的に、令和6年度に創設されました。

認証は、「水量水質」と「人材資金」の2つのカテゴリに分かれており、当社は、本支店での河川や海岸の清掃活動への積極的な参加が評価され、「人材資金」カテゴリにおいて認証されました。

＊ 水循環企業登録・認証制度ポータルサイト(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/certification/index.html)

＊ 内閣官房水循環政策本部事務局「水循環企業登録・認証制度 令和７年度審査結果の概要」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/pdf/active_shinsa_r7.pdf)

■河川等の清掃活動の取り組み

当社は、河川や海岸等の水辺環境の保全と活用に貢献するため、本支店において自治体や商工団体等が実施する河川や海岸の清掃活動に積極的に参加しています。本支店が参加している主な取り組みは以下になります。

東北支店：二の堰幹線用水路クリーンアップ活動ほか

関東支店：荒川水辺サポーターほか

北陸支店：河北潟干拓地農村環境保全向上活動ほか

名古屋支店：木曽三川下流アダプトほか

大阪本店：巨椋池干拓地における清掃活動ほか

中国支店：リフレッシュ瀬戸内ほか

四国支店：リフレッシュ瀬戸内ほか

九州支店：唐津海岸清掃活動ほか

当社は、今後もこのような取り組みを継続し、我が国における水辺環境の保全と活用に一層貢献してまいります。