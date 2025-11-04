ブランドお肉が当たる！ペット保険『アイペット損保』のご成約キャンペーン開催！｜ペット保険比較のピクシー

株式会社ピクシー

株式会社ピクシー（東京都渋谷区代々木、代表取締役：小倉 鉄平）は、自社で運営する保険比較サイト『ペット保険比較のピクシー(https://pi-xy.co.jp/)』において、『アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区豊洲・代表取締役 執行役員社長：安田 敦子）』のペット保険をご成約された方から、抽選で5名さまに「選べるブランドお肉20,000円分」をプレゼントするキャンペーンを開始しました。

『ペット保険比較のピクシー』で開始した、『アイペット損保』のペット保険「うちの子」と「うちの子ライト」のご成約キャンペーンについてご紹介します。

◆ご成約キャンペーンの内容

対象期間：2025年11月1日(土)～2026年1月31日(土)

対象商品：ペット保険「うちの子」／ペット保険「うちの子ライト」

景品内容：選べるブランドお肉20,000円分

抽選内容：抽選で5名さまに景品をプレゼント

対象条件：

１.『ペット保険比較のピクシー』で対象期間に対象商品にお申し込みされた方

２.お申し込み時にメールアドレスをご登録いただいている方

３.景品の発送日までにお申し込みが完了していて解約をされていない方

※ 景品はキャンペーン終了後3か月末までに発送予定です。

※ 本キャンペーン景品の発送は日本国内へのお届けに限ります。

※そのほかの注意事項やくわしいキャンペーン内容は以下よりご確認ください。

キャンペーンの詳細はこちらから :https://www.ipet-ins.com/campaign/pi-xy?utm_source=pi-xy&utm_medium=agency&utm_campaign=hp_prtimes_2511

『ペット保険比較のピクシー(https://pi-xy.co.jp/)』は、飼い主さまにとって最適なペット保険を、迷わずスムーズに選んでいただける保険比較サイトです。複数のペット保険を「補償割合」「精算方法」などさまざまな条件で検索して、「人気順」「保険料が安い順」というふたつの軸で比較することができます。大切なペットの健康を守るために、今後もお客さまの快適な保険選びをサポートいたします。

【お問い合わせ先】

株式会社ピクシー 新規事業部

メールアドレス：agency@pi-xy.jp

【会社概要】

商号 ： 株式会社ピクシー

代表者 ： 代表取締役 小倉 鉄平

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階

設立 ： 2004年3月31日

事業内容： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営

資本金 ： 5,000万円（2025年4月時点）

URL ： https://pi-xy.jp/