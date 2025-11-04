完全会員制パフェバー「Remake easy」は『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に参加！出演者の方々へ「イチゴの花畑パフェ」をご提供！＜イベント事後レポート＞

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー「Remake easy（リメイクイージー）」を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は、2025年11月1日（土）に札幌市豊平区の北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)にスポンサー企業として参加いたしました。会場では、出演者の皆様に「イチゴの花畑パフェ」をご提供。

■イチゴの花畑パフェ

チゴの花畑パフェ Parfait aux fraises et fleurs

フランボワーズのジュレ、ザクザクとしたクランブル、アーモンド生地、たっぷりのイチゴ、アマレットムースを丁寧に敷き詰めたイチゴが輝く宝石のような華やかなパフェ。

内側に隠れたバニラアイスを包むのはホワイトチョコレートムース。さらにその周りに、ぐるりとイチゴを配置。

仕上げに、色鮮やかなナデシコの花と銀箔を添えた花畑を彷彿させるエレガントなスイーツです。

Remake easyの会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたはWebサイトをご覧ください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式HP：https://remakeeasy-member.com/

■パフェ提供サービスのご案内

完全会員制で運営している「Remake easy」ですが、イベントや各種催事において、特別にパフェご提供のサービスをする場合がございます。

特別な場面をより華やかに演出するパフェのご提供にご関心をお持ちの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

koko.hachi6y6@gmail.com

『札幌コレクション 2025 AUTUMN/WINTER』開催概要

開催日：2025年11月1日(土) 12:30開場 14:00開演

会場：北海道立総合体育センター (愛称:北海きたえーる)

所在地 : 札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号 ( http://www.kitayell.jp/ )

公式サイト：https://sapporo-collection.jp/

■出演者(50音順)

≪GUEST MODEL≫

アリアナさくら、小川奈々子（CANDY TUNE）、おさき、景井ひな、加藤ナナ、北里琉、さくら、鈴木ゆうか、平美乃理、立花琴未（CANDY TUNE）、塚本恋乃葉、中川紅葉、なごみ、希空、花山瑞貴、本田紗来、三浦理奈、村瀬紗英

≪ MODEL≫

ibuki、かのん、鎌田あゆ、sakura、sea、denise、豊田ルナ、中泉彩夏、hanano、marimo、mika、miku、moeri、yura、yurie、lisa、runa、れな

≪SPECIAL GUEST≫

あいさ、市原愛弓（≒JOY）、伊藤愛依海（あいみん）、ウサ タクマ（ONSENSE）風見和香（私立恵比寿中学）、GYUTAE、熊田曜子、元之介、こーくん、桜井えま（私立恵比寿中学）、とうあ、長浜広奈、中山莉子（私立恵比寿中学）、西島蓮汰（OCTPATH）、丸山礼、実熊瑠琉、みゆ、村谷はるな、ヨシアキ（ONSENSE）

≪GUEST≫

相塲星音、足森いづみ（天空音パレード）、Ayana、かすみん、河村叶翔、黒嵜菜々子、恋瀬ことり(理想の少女)、心花りり（iLiFE!）、桜井美悠、紗和、シスル、すみぽん（高倉菫）、高橋かの、時田音々、永瀬さら、花巻杏奈、桧垣果穂（Luce Twinkle Wink☆）、藤咲凪、山崎心、りんか、山口もあ

≪ARTIST≫

うじたまい、CANDY TUNE、紫今

≪SHOOTING ACT≫

ONSENSE

≪OPENING ACT≫

ALL IN、かめれおん。、櫻、瀬名ちひろ、Peel the Apple、ROYAL NOVICE

≪PERFORMANCE≫

VAGUE

≪MC≫

バービー、西沢由夏（ABEMAアナウンサー）

≪REPORTER≫

mitsuki、小俣彩織

≪MIXCHANNEL LIVER≫

えりか、最強のうみくん

最新の出演者情報は『札幌コレクション 2025AUTUMN/WINTER』公式サイト( https://sapporo-collection.jp/ )をご確認ください。

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。

店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

公式 X：https://x.com/Remakeeasy_

公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

Remake easy株式会社

法人名：Remake easy株式会社

CEO兼プロデューサー：林巨樹

本社：東京都渋谷区桜丘町16-15

事業内容：飲食店・宿泊業、「Remake easy（リメイク イージー）」の運営

企業URL：https://remakeeasy-member.com

以上