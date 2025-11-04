¡Ú¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ßAIËÝÌõ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÛÃæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸¤Ë½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ÖÃæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦µ»½ÑÅù¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿À®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼è°ú¤äÏ¢·È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡Ö¤¯¤é¤·¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡ÖÁÇºà¡¦´Ä¶¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¡Ö¾ðÊó¡¦DX¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¤Íè¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÂ¼¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢OpenAI¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Îµ¡³£ËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò·î´ÖËÝÌõÊ¸»ú¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡³£ËÝÌõ³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖXMAT(R)¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AIËÝÌõ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µ¡³£ËÝÌõ³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖXMAT(R)¡×(https://ldxlab.io/xmat)
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤ä¡¢À½ÉÊ¤ÎUIËÝÌõ¡¢ËÝÌõ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÊCAT¥Äー¥ë¡ËÆ³Æþ¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸À¸ì¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ»ö¶ÈÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡ÖÃæ¾®´ë¶È ¿·¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹Å¸¡×
Å¸¼¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shin-monodukuri-shin-service.jp/
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1ÆüÌÜ 11:00 - 17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ 10:00 - 17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3ÆüÌÜ 10:00 - 16:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì7¡¦8¥Ûー¥ë
¾®´ÖÈÖ¹æ¡§F05
¼çºÅ¡§Á´¹ñÃæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ¡ÊÅÐÏ¿À©¡Ë
»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://event.shin-monodukuri-shin-service.jp/event/14374/users/login
¢£XMAT(R)¤È¤Ï
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ëµ¡³£ËÝÌõ¤ò ～¥Õ¥¡¥¤¥ëËÝÌõ¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Þ¤Ç～¡×
µ¡³£ËÝÌõ³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖXMAT¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Þ¥Ã¥È¡Ë¡×
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://ldxlab.io/xmat
¼ç¤Êµ¡Ç½¡§
¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«Æ°ËÝÌõ¤«¤éOpenAI¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖQuick MT¥Æ¥¥¹¥ÈËÝÌõ¡×
¡¦Word/Excel/PowerPoint/PDF¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ëµ¡³£ËÝÌõ¤Ç¤¤ë¡ÖQuick MT¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈËÝÌõ¡×
¡¦¸¶Ê¸¤ÎÊÔ½¸¤«¤é½ÐÎÏ·ë²Ì¤ÎÊÔ½¸¤Þ¤Ç¡¢¹âµ¡Ç½¥¨¥Ç¥£¥¿¤Çºî¶È¸úÎ¨¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡ÖQuick PE¡×
¡¦¸À¸ì»ñ»ººîÀ®¤äµ¡³£ËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¹âÂ®¤Ë¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹²½
²Á³Ê¡§1¥æー¥¶ー5,500±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/·î¡Î·î´ÖËÝÌõÊ¸»ú¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ï
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡³£ËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¡§¤ß¤ó¤Ê¤Î¼«Æ°ËÝÌõ¡÷KI¡Ê¾¦ÍÑÈÇ¡Ë¤äOpenAI¤Ê¤É8¼ïÎà°Ê¾å
ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¸À¸ì¡§100°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
Ìµ½þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë²ÄÇ½´ü´Ö¡§2½µ´Ö¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö¤Ï1¤«·î¡Ë
µ¡³£ËÝÌõ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç²òÀâ¡§https://ldxlab.io/xmat_lac
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.k-intl.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÀîÂ¼¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä6-42¡¡¿À³Úºä´îÂ¿Àî¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 1986Ç¯1·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ¿¹¸ý ¸ùÂ¤ (¤â¤ê¤°¤Á ¤³¤¦¤¾¤¦)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ËÝÌõ¡¦µ¡³£ËÝÌõ¡¦¥Ý¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎËÝÌõ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌÌõ¡¢À©ºî¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð
»ñËÜ¶â¡§50,000,000±ß