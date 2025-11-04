ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±ØÅÁ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖEKIDEN Pack¡×¤òÈ¯Çä
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä±ØÅÁ¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖEKIDEN Pack¡Ê¥¨¥¥Ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×9ÉÊÈÖ¤ò¡¢11·î6Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹³ÆÅ¹¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ç½ç¼¡È¯Çä¢¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÂ¸µ¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÖMETASPEED¡Ê¥á¥¿¥¹¥Ôー¥É¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖMAGIC SPEED 5¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ôー¥É5¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ½¤¹¡Ö²ê¤¬°é¤Ä»Ñ¡×¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¿®¹æ¤¬ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢Áö¤ê½Ð¤½¤¦¡×¤È¥é¥ó¥Êー¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥°¥êー¥ó¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥é¥ó¥Êー¤¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»±ØÅÁ±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¶¯¤µ¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¤¤±¡£¡×
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÆ¨¤²¤ë¤«¡¢Ä©¤à¤«¡£
¶¯¤µ¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤ÆÆ¨¤²¤º¡¢Ä©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡£
²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¤ß¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡£
Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤äºÃÀÞ¤ò¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ËÜÈÖ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¶¯¤µ¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¤¤±¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡ÚMAGIC SPEED 5¡Û
¡ÖMAGIC SPEED 5¡×¤Ï¡¢¥ìー¥¹ËÜÈÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥×¥ìー¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ç¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ê¤É¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥½ー¥ëÁ´ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤òºÇÂçÌó37.5mm¡Ê40mm°Ê²¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤êÌó6mmÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìó49¥°¥é¥à¡Ê27.0cm¡¿ÊÒÂ½ÅÎÌ¡Ë¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¡Ê¹ÃÈï¤È·¤Äì¤Î´Ö¤ÎÃæ´Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¡Ë¤ÎÁ°Éô¤«¤é¸åÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÅëºÜ¤·¡¢½³¤ê½Ð¤·»þ¤ÎÂ¤ÎÆ°¤¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤òÁ°Êý¸þ¤Ø¿ä¿Ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥àºà¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·Ú¤¯Í¥¤ì¤¿È¿È¯À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖFF LEAP¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥Õ¥êー¥×¡Ë¡×¤È¡ÖFF BLAST PLUS¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥Õ¥Ö¥é¥¹¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÁØÉô¤Ë¡ÖFF LEAP¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÃÏ¤ÈÆ±»þ¤ËÊÑ·Á¡¢°µ½Ì¤·¡¢ÁÇÁá¤¯¸µ¤Î·Á¾õ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¡Ê¹ÃÈï¡Ë¤Ï¡¢Éô°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¥¤êÊý¤ä¹¦¤ÎÂç¤¤µ¤òÊÑ¤¨ÄÌµ¤À¤È¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ー¥É¥á¥Ã¥·¥å¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·¤Äì¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ©ÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÖASICSGRIP¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥°¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚMETASPEED¥·¥êー¥º¡Û
¡¡¡¡¡ÖMETASPEED¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É·¿¤È¥Ô¥Ã¥Á·¿¤ÎÁöË¡¤Î°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥é¥ó¥Êー¤¬Æü¤´¤í¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤¿Áö¤êÊý¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯11·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¾¡¤Æ¤ë¥·¥åー¥º¤ò³«È¯¤¹¤Ù¤¯¼ÒÄ¹¡Ê¸½²ñÄ¹¡ËÄ¾³íÁÈ¿¥¡ÖC-PROJECT¡ÊC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»ºîÀ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤ä¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡·ÚÎÌÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖMETASPEED RAY¡Ê¥á¥¿¥¹¥Ôー¥É¥ì¥¤¡Ë¡×¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥É·¿¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ò¤è¤ê¿¤Ð¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Êâ¿ô¤Ç¥´ー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖMETASPEED SKY TOKYO¡Ê¥á¥¿¥¹¥Ôー¥É¥¹¥«¥¤¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¡¢¥Ô¥Ã¥Á·¿¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤òÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ò¿¤Ð¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Êâ¿ô¤Ç¥´ー¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖMETASPEED EDGE TOKYO¡Ê¥á¥¿¥¹¥Ôー¥É¥¨¥Ã¥¸¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥é¥ó¥Êー¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È¼«¿®¡¢¤½¤·¤ÆÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡»¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
ÉÊÌ¾¡§SUPERBLAST 2
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Ö¥é¥¹¥È2 ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§1013A185
²Á³Ê¡§24,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÌ¾¡§NOVABLAST 5
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Î¥ô¥¡¥Ö¥é¥¹¥È5¡Ë
ÉÊÈÖ¡§1011C224¡ÊÃËÀÍÑ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1012B991¡Ê½÷ÀÍÑ¡Ë
²Á³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÌ¾¡§MEGABLAST
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥á¥¬¥Ö¥é¥¹¥È¡Ë
ÉÊÈÖ¡§1013A170
²Á³Ê¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÌ¾¡§SONICBLAST
¡¡¡¡¡¡¡Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¡Ë
ÉÊÈÖ¡§1011C083¡ÊÃËÀÍÑ¡Ë
²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¥Æ¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î4¤Ä¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤«¤é¤Ê¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡ÖASICS Design Philosophy¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¡Ë¡×¤Ë½¾¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤Àß·×¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¡ÖASICS Design Philosophy¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬Äê¤á¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤Àß·×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡£¿Í¤ò¾ï¤ËÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤äÆ°¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë ¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê¿Í´ÖÃæ¿´¤Î²Ê³Ø¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¥Ý¥ê¥·ー¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë4¤Ä¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æー¥¶ー¥Æ¥¹¥È¡ÊÀÇ½É¾²Á¤È¥æー¥¶ー¤Î´¶³ÐÅª¤ÊÃåÍÑ¥Æ¥¹¥È¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È´¶À¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¡Ë
¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¹Í»¡¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¡Ë
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ñ¸»¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¡Ë
¡»È¯ÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦METASPEED¥·¥êー¥º
11·î6Æü¡¡ ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
11·î20Æü¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹³ÆÅ¹¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¡¦MAGIC SPEED 5
12·î5Æü¡¡ ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
12·î11Æü¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹³ÆÅ¹¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨11·î14Æü¡¢15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿À¸Í¥Þ¥é¥½¥óEXPO2025¤Ç¡¢»î¤·Íú¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTRY!ASICS!¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦MEGABLAST
12·î5Æü¡¡ ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
12·î5Æü¡¡ ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
12·î11Æü¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹³ÆÅ¹¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
