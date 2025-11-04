稀代のストーリーテラーによる注目のミステリーラブコメ！稍日向『ボクはニセモノノキミに恋をする』が11月4日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2025年11月4日にコミックス『ボクはニセモノノキミに恋をする』（著：稍日向）を発売いたします。

僕の隣にいるカノジョは本当に“キミ”なのか──？

稍日向『ボクはニセモノノキミに恋をする』

■あらすじ

本当の"ワタシ"を見つけてーー



片田舎で暮らす昴と幼馴染の咲耶。

仲の良い二人だが、咲夜は幼い頃’神隠し’に遭い行方不明となっていた…。

その後、程なく帰ってきた彼女とその後も平穏な日常を過ごしていた昴だが、

時折見せるカノジョの不可解な行動が気に掛かり、

やがて徐々に明かされていく真実（コタエ）とはーー。



稀代のストーリーテラーが贈る、注目のミステリーラブコメ★️

■コミックス情報

NOiPA COMiCS

『ボクはニセモノノキミに恋をする』

著 ：稍日向

発売日：2025年11月4日

価格 ：880円（税込）

ISBN ：978-4-8236-0951-0

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics/9784823609510.php)

■著者情報

稍日向 （ややひなた）



2002年コアマガジン社にて漫画家デビュー。その後、

・THE IDOLM@STER（KADOKAWA）

・魔王なオレと不死姫の指輪（コミック・ダンガン）

・異世界エルフの奴隷ちゃん（集英社）

・劣等眼の転生魔術師～虐げられた最強の孤児が異世界で無双する～（集英社）

など、多方面にて活躍中。

2024年 『コミックノイパ』にて『ボクはニセモノノキミに恋をする』を連載中。

■著者SNS：稍日向 X(https://x.com/yayahinata)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/325_1_8ffe0b096d3afe1361372d86f5f0a4bc.jpg?v=202511041055 ]

詳細はこちら :https://medu.gotbb.jp/citr/comics/9784823608933.php

■応援団店特典

配布店舗はこちら :https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。

今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…

誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を

もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!

成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、

色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…

そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。

・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php

・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics