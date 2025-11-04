命を狙われる男の聖女と隣国の王子の運命の出会い──。小夏うみれ『星の聖人 ～追放された男の聖女～(1)(2)』が11月4日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2025年11月4日にコミックス『星の聖人 ～追放された男の聖女～(1)(2)』（著：小夏うみれ）を発売いたします。

民に愛される太陽のような隣国の王子×虐げられて国外追放された男の聖女

小夏うみれ『星の聖人 ～追放された男の聖女～(1)』小夏うみれ『星の聖人 ～追放された男の聖女～(2)』

■あらすじ

『星の聖人 ～追放された男の聖女～(1)』

“あなたに恥じない自分になりたい。”民に愛される太陽のような隣国の王子×虐げられて国外追放された男の聖女。



「お前をこの国から追放する！」代々《聖女》を輩出してきたランドネイ家。長い歴史の中でも初めて男の聖女《聖人》として力を授かったリルは、歴代の聖女たちとは違い、漆黒の髪と黄金の瞳を宿していた。外見や性別の違いから気味悪がられ、国中から後ろ指を刺される日々を送るリル。それでも皆のためにと献身的に仕事をこなしてきたが、濡れ衣を着せられ国外追放されてしまう。失意の中、怪我をして倒れていた美青年を聖力を込めたキスで助けると、なんとその人物は隣国の王子・ウォージン殿下で――！？

『星の聖人 ～追放された男の聖女～(2)』

「お前を殺して次の聖女を誕生させるつもりだ」

エトワール国の王子・ジンへ告白の返事を伝えられぬまま、トネール国に連れ戻されてしまったリル。

万能薬≪エリクサー≫製造のため、トネール国の王子・ファルマンたちに囚われてしまった彼に告げられたのは、《聖女》の力を継ぐリルを殺して、新たな《聖女》を誕生させるというランドネイ家の卑劣な謀略だった。

一方、リルが拐われたことを知ったジンは、彼を助けるため隠していた身分を公表し、トネール国へ来訪するが――！？

■コミックス情報

Bivy comic

『星の聖人 ～追放された男の聖女～(1)』

著者：小夏うみれ

発売日：2025年11月4日

価格 ：858円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0948-0

Bivy comic

『星の聖人 ～追放された男の聖女～(2)』

著者：小夏うみれ

発売日：2025年11月4日

価格 ：858円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0949-7

詳細：https://x.com/bivycomic

■著者情報

小夏うみれ（こなつ うみれ）

2019年3月にペンネームをなつのうみから小夏うみれに変更。

今作はコミックシーモアBL花言葉キャンペーン（2024年12月）にトップバナー掲載。

BLライトユーザーや20代～30代から高い人気で、主要電子書籍店でデイリーランキング1～3位を獲得。

■著者SNS：小夏うみれ X(https://x.com/nt_umire)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/327_1_89da74e6cbc4ea03ec511a6a413cc361.jpg?v=202511041055 ]詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic