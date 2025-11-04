大人気エモキュンBL「日陰の鬼さん陽のある方へ」待望の続編!!わが『日陰の鬼さん澄んで春の陽』が11月4日発売！

写真拡大 (全13枚)

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はpicn comics レーベルより2025年10月1日にコミックス『日陰の鬼さん澄んで春の陽』（著：わが）を発売いたします。


圧倒的“沼”彼氏×包容力お兄ちゃん



わが『日陰の鬼さん澄んで春の陽』

■あらすじ

「俺なんかのどこをそんなに
好きでいてくれてるの？」

恋人として幸せな日々を送っている2人。
ついに陽葵の二十歳の誕生日という一大イベントを慧人の店でお祝いしていた。
自分用にお酒を作ってもらい、バーテンダー姿も独り占め！
さらには柄にもなく花束をプレゼントされた陽葵は、幸せな時間に酔いしれるがまま、慧人の家で情事に明け暮れる。
次の日、思い切って同棲の提案をするも、「俺なんか」という言葉で拒否されてしまった陽葵は、前日の幸せな時間とは打って変わり怒りに任せ家を飛び出してしまいーー。

















■コミックス情報

picn comics


『日陰の鬼さん澄んで春の陽』


著　　：わが


発売日：2025年11月4日


価格　：913円（税込）


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-0947-3


詳細　：https://medu.gotbb.jp/picn/(https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823609473.php)



■著者情報

わが(waga)



2023年「日陰の鬼さん陽のある方へ」連載開始にて商業デビュー
「リセット地点でまち合わせ」(海王社刊)初コミックス。
本作、「日陰の鬼さん澄んで春の陽」が7作品目のコミックス。


■著者SNS：わが X(https://x.com/home)


■新刊購入特典



書店特典一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/328_1_252108acaba1eff1647cf40f6ef8e810.jpg?v=202511041055 ]


詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823609084.php


■応援団店特典

応援団書店特典

配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/tokutenstore.php


※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



【お問い合わせ先】


info-got@gotbb.co.jp



◼︎わが先生2ヶ月連続刊行決定

『ララバイバイリリー 上』

『ララバイバイリリー 下』


わが先生の『ララバイバイリリー 上』『ララバイバイリリー 下』が、picn comicsレーベルより2025年12月1日に同時発売予定！
Xで万バズした本作は、幼なじみが織りなす恋愛模様が魅力的なストーリーとなっています。


続報をお楽しみに！



詳細はこちら :
https://medu.gotbb.jp/picn/comics/9784823609671.php


■既刊も好評発売中！

わが『日陰の鬼さん陽のある方へ 上』

『日陰の鬼さん陽のある方へ 上』


著者：わが


価格 ：814円（税込）


判型 ：B6


ISBN：978-4-8236-0646-5






わが『日陰の鬼さん陽のある方へ 下』

『日陰の鬼さん陽のある方へ 下』


著者：わが


価格 ：814円（税込）


判型 ：B6


ISBN：978-4-8236-0647-2





■picn comics

その恋フォーカス。


愛してるをずっと、気持ちいいをもっと。


「好き」を感じるボーイズラブマガジン「comic picn（こみっくぴくん）」。


楽しい、嬉しい、辛い、悲しい様々な感情を余すことなく詰め込んだ珠玉の作品をお届けします。


毎月27日各電子書店にて順次配信


https://medu.gotbb.jp/picn/index.php