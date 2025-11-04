時間貸駐車場「タイムズパーキング」、2025年11月から新設駐車場を原則キャッシュレス決済専用に

パーク２４株式会社

タイムズ２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川光一）は、2025年11月以降に新設する時間貸駐車場「タイムズパーキング」をキャッシュレス決済専用にするとともに、既存駐車場についても順次キャッシュレス決済専用に変更してまいります※1。

※1 施設に付帯するタイムズパーキングなど一部を除く

タイムズ２４はこれまで、駐車料金の支払い手段として、クレジットカード、交通系IC、QRコード決済※2などお客様のニーズに合わせた多様な決済方法を導入してまいりました。また、精算機を使わずにアプリのみで支払いが完結する「タイムズクラブアプリ精算」の展開を行うなど、駐車場サービスを進化させてまいりました。

※2 QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

2025年11月からは、新設するタイムズパーキングをキャッシュレス決済専用にするとともに、既存の駐車場も順次キャッシュレス決済専用に変更し、タイムズパーキングのキャッシュレス化を進めてまいります。

なお、キャッシュレス決済専用の駐車場は、原則として駐車場に設置したカメラにて車両ナンバーを認証し駐車車両を管理するカメラ式駐車場となります。カメラ式駐車場は、出庫前に事前精算機で車両ナンバーを入力し精算手続きを行うため、入庫時の駐車券の発券や出口ゲートでの精算が不要となります。カメラ式駐車場の展開により、駐車券の発券や精算行為に起因する入出庫渋滞を緩和するとともに、駐車券のペーパーレス化による環境負荷低減に貢献します。

タイムズ２４は今後も、利便性向上に向けたサービスの進化と地球環境に配慮した駐車場開発を推進し、快適な駐車場サービスを追求してまいります。