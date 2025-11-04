【MoMA Design Store】MoMAホリデーギフト 2025
Toyo 二段ツールボックス ST-350 ペリウィンクル 税込8,800円, Bodum Chunky マティーニグラス ブラック/ホワイト 2個セット 税込4,785円, COO Cuckoo ウォールクロック 税込33,000円
SUBU×Jeffrey Gibson for MoMA 税込各14,300円
Snowman 15 ポータブルランプ 税込19,800円（カラー参考商品）, Snowman 8 ポータブルランプ タンジェリン 税込9,460円, Snowman テーブルランプ ピンク/グリーン 税込42,900円
Gifts Designed to Delight
【開催期間】
2025年11月7日(金) ～ 12月25日(木)
【開催店舗】
・MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp
・MoMA Design Store 直営店（表参道・京都・心斎橋）
・MoMA Design Store at ロフト（渋谷・池袋・銀座）
2025 Holiday Gift Guide
オンラインストアのギフトガイドページをタップして、楽しいホリデーシーズンのアイデアをご覧ください。
Mondo ヘッドフォン フリースタイル トランスペアレント 税込12,801円, グラス パンプキンオブジェ ルビーレインボー 税込13,200円/アメジスト11,000円, キットキャット ウォールクロック Heart Eyes 税込10,780円
https://www.momastore.jp/shop/r/r0901/
NY ヤンキースキャップ ケリーグリーン MoMA Edition ケリーグリーン 税込6,050円, Village House ポーセリンベース ラージ 税込3,960円, ツイスト ヘキサゴン ポータブルランプ ウォルナット 税込9,020円, Frame クロック ナチュラル 税込8,800円
https://www.momastore.jp/shop/r/r0904/
The New Yorker チェスセット 税込33,000円, Bodum コーヒーメーカー ブルーマルチ 12カップ用 税込14,850円, Fun Pun デスククロック 税込4,400円
https://www.momastore.jp/shop/r/r0905/
Toucan デスクランプ グリーン 税込46,200円, レールキューブ ブロックトイ スターターセット 税込8,250円, ギャラクシー ライト 税込20,812円
https://www.momastore.jp/shop/r/r0906/
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質や創造性、そしてデザインの革新をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 京都
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F
075-253-6450
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
