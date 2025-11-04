発火リスクを大幅低減！新世代固体電池モバイルバッテリーが登場 ― ME-Qでオリジナル印刷も可能！（2025/11/04）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルグッズのプリントサービスを幅広く展開しています。この度、新たに「新世代固体電池モバイルバッテリー」の販売を開始しました。

本製品は、従来のリチウムイオン電池に代わり、発火・爆発リスクを大幅に低減した「固体電池（半固体電池）」を採用。外部衝撃や高温環境下でも安心して使用できる、安全性を極めた次世代のモバイルバッテリーです。

容量は5000mAhと10000mAhの2タイプをラインナップ。約1000回の充放電に対応する長寿命設計で、コストパフォーマンスにも優れています。さらに、Type-Cケーブル一体型で持ち運びも便利。出張や旅行、日常の外出時にも最適です。

もちろん、PSE（電気用品安全法）適合商品で、安心の品質を保証。オリジナル印刷にも対応しており、企業ロゴやイベントデザインなどを自由にプリント可能。1個から注文できるため、ノベルティや記念品としてもご活用いただけます。

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

https://www.me-q.jp/topic/solid-mobile-battery

【商品の特徴】

◆ 発火・爆発リスクを大幅低減！安心の固体電池採用

ゲル状電解質を用いた固体電池構造により、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性が飛躍的に向上。落下や高温環境でも安心して使用できます。

◆ 1000回の充放電に対応した長寿命設計

約1000回の充放電サイクルを実現。長く使えて経済的な設計で、頻繁に使用するビジネスシーンにも最適です。

◆ Type-Cケーブル一体型で持ち運びやすい

ケーブル一体型設計のため、ケーブルを忘れる心配がなくスマートに携帯可能。出張や旅行時の持ち歩きにも便利です。

◆ 5000mAh／10000mAhの2タイプを用意

コンパクトな5000mAhと大容量の10000mAhの2モデルを展開。使用用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。

◆ PSE適合で安心の日本品質

電気用品安全法の基準を満たすPSEマーク付き。高品質セルを採用し、国内基準をクリアした安心設計です。

◆ オリジナル印刷対応！1個から名入れ可能

企業ロゴやイベント名、キャラクターなどを自由にデザイン。1個から注文できるため、ノベルティや販促品にもおすすめです。

https://www.me-q.jp/topic/solid-mobile-battery

この新サービスを活用して、安全でスタイリッシュなオリジナルモバイルバッテリーをぜひお試しください！

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者：代表取締役社長 南條 康司

設立：2009年4月15日

事業：ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225