【mao nail11周年】人気アイテム″まお筆(平)″をプレゼント！感謝を込めた特別キャンペーンを開催

株式会社pucklin

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、ブランド誕生11周年を記念し、

日頃のご愛顧への感謝を込めた「11周年キャンペーン」を開催いたします。

期間中、公式オンラインストアにて税込1万円以上ご購入いただいた方へ、

人気アイテム「まお筆（平）」を数量限定でプレゼントいたします。

キャンペーンは2025年11月4日(火)10:00～11月11日(火)23:59まで実施いたします。

上質な使い心地と塗りやすさで好評のまお筆は、セルフネイル初心者からプロまで幅広く愛用されるアイテム。この機会に、指先の仕上がりをワンランクアップさせる特別な一本を手に入れてください。

mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。

mao nail ECサイトはこちら▶︎https://maonail.jp/

マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

キャンペーン概要

■ キャンペーン名

11周年キャンペーン

■ キャンペーン期間

2025年11月4日(火)10:00～11月11日(火)23:59

■ キャンペーン内容

税込1万円以上のご購入で「まお筆（平）」をプレゼント

■公式オンラインストア

https://shop.maonail.jp/

■ 割引併用について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95980/table/34_1_20ae28bf0369ef928430f5c968582689.jpg?v=202511041025 ]

※合計金額が税込1万円以上の場合に限り対象

11年間の感謝を込めて。

mao nailはこれからも“指先まで美を届ける“ブランドとして、

みなさまの毎日に寄り添うネイルアイテムをお届けしてまいります。

mao nailとは

ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。

１）ネイルサロン運営事業

「mao nail」

１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。

「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。

２）ジェルネイル企画・販売事業

「mao gel」

ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。

３）筆企画・販売事業

「まお筆」

ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。

４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業

ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売

５）生活雑貨・販売事業

「maoap（マオエプ）」

実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売

コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail