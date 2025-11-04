【H Imaging Studio】ルミネエスト新宿にてPOPUPスタジオを開催（11/6～11/20 ）～骨格診断・パーソナルカラー診断・顔タイプ診断で“似合う”を知る～
東京でイメージコンサルティング（骨格診断・パーソナルカラー診断・顔タイプ診断）を行う H Imaging Studio（HH Inc. / 代表・イメージコンサルタント友井ひろ子）は、11月6日（木）からルミネエスト新宿2Fで、POPUPスタジオを15日間にわたり期間限定オープンします。
POPUPではプロによる対面診断を受けることが可能です。メニューは骨格診断とパーソナルカラー診断です。顔タイプ診断は、別途お問い合わせください。
今年に入り３回目の開催となる、H Imaging StudioのPOPUPスタジオ。
診断後に「コスメを買いに行く」「アウターを探しに行く」といったお客様が多いのが特徴で、季節の変わり目のお買い物をより楽しんでいただける内容になっています。
診断後には、それぞれに「結果シート」をお渡ししており、ご自身のパーソナルカラーや骨格タイプを一目で確認できます。
店頭では実際に人気のコスメやアクセサリーのサンプルを展示し、見本をお見せしながら、今後のお買い物やファッション選びに活かせるプチアドバイスもご好評をいただいています。
また、H Imaging Studioでは「診断して終わり」ではなく、実際のファッションやメイクへの落とし込みを重視。
似合う色や素材、シルエットをもとに、お客様一人ひとりの“らしさ”を最大限に引き出すための丁寧な個別フィードバックを行っています。
自分に似合う“軸”を知ることで、迷いのないお買い物ができ、毎日のファッションがより楽しく、自信を持てるものに。
この秋冬のスタイルアップに向けて、ぜひH Imaging StudioのPOPUPスタジオで“あなたの魅力を再発見”してください。
◆ 開催概要
＜日程＞
日付：2025年11月6日（木）～11月20日（木）
場所：ルミネエスト新宿２F コネスト
時間：11:00～21:00（土日祝10:30～）
＜詳細＞
内容：骨格診断、パーソナルカラー診断（ベストカラー診断・コスメ診断）、顔タイプ診断（店頭予約のみ）
料金：各5,500円（複数割引あり）／各オプション1,650円
※個別コンサルティングご希望の方は別途ご相談ください
◆ 最新情報
・イベント詳細 ：https://h-imagingstudio.com/event
・ご予約（公式LINE）： https://lin.ee/eWFcCJ8
■ 主催（問合せ先）
名称：H Imaging Studio（https://h-imagingstudio.com/）
オーナー：イメージコンサルタント 友井ひろ子
サービス内容：骨格診断、パーソナルカラー診断、顔タイプ診断、メンズ顔タイプ診断、クローゼット診断、ショッピング同行、メディア協力、企業研修、結婚相談所提携、各種イベント、ブライダル提携 など
■ 会社概要
企業名：HH Inc.（https://doubleh.co.jp/）
設立：2017年12月
代表者：代表取締役 友井ひろ子
所在地：東京都
事業内容：アパレル事業、損害保険代理店事業、コンサルティング事業