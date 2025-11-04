青森県主催『あおもりグローバルアカデミー2025』に、Rice Platformer 株式会社代表・川原田美雪が登壇
弊社代表・川原田美雪があおもりグローバルアカデミー2025に登壇
登壇の背景
あおもりグローバルアカデミーは、世界的な視野を持って挑戦する若い人材の育成を目的とした「グローバル人財養成セミナー」です。
青森県弘前市出身の川原田が、東京で学び、事業を展開してきた経営者として「世界、日本を知る講座」(第二回 11月15日(土))に登壇します。
本講演では、東京での様々な挑戦の過程で得た経験をもとに、これからの世界・日本についてお話しするとともに「正解のない時代を生きるためのヒント」を共有します。
Rice Platformer(株)代表 川原田美雪
代表取締役 川原田美雪について
1996年 青森県弘前市生まれ。
東京大学工学部・同大学院を卒業後、LINE株式会社に入社し広告営業本部にて新人賞を受賞。
その後、おにぎり専門店「TARO TOKYO ONIGIRI」を運営するRICE REPUBLIC 株式会社の代表に就任し、都内に５店舗を展開。
2025年、Rice Platformer 株式会社を設立し、おにぎり専門店「ONI&Co.」をオープン。
あおもりグローバルアカデミーについて
国内外のグローバル化が急速に進展し、持続可能な共生社会の実現が求められる中、世界的な視野を持ってチャレンジしていく若い人財の育成を目的として開催されるセミナーです。各界で活躍する講師陣による各種講座のほか、英語によるコミュニケーション能力向上のための体験型プログラムや在住外国人との異文化交流などを通して、青森にいながら世界を相手に活躍していくマインドの醸成を目指します。
セミナー概要
主催：グローバル人財養成セミナー実行委員会・青森県・三沢市
会場：三沢市国際交流教育センター
青森県三沢市大字三沢字園沢230-1
詳細はリンクからご確認ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kotsu/kotsurenkei/globaljinzai_koukai.html
Rice Platformer 株式会社について
Rice Platformer 株式会社
Rice Platformer 株式会社は、「おにぎりを世界基準のファストカジュアルへ」をビジョンに掲げるおにぎりスタートアップです。
・ 会社名：Rice Platformer 株式会社
・ 公式HP：https://www.oni-co.jp/
・ 本社所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町1-7-1 森川ビル1階
・ 代表：代表取締役 川原田美雪
・ 設立：2025年4月15日
・ 事業内容：おにぎり専門店「ONI&Co.」の運営他