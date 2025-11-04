豊洲から毎朝直送！魚の旨みが光る『青ゆず寅』｜虎ノ門アルセアタワー「TORANOMON MARCHE」に本日11月4日（火）オープン

株式会社にっぱん

株式会社にっぱん（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田渕道行）が運営する和食業態『青ゆず寅』は、本日2025年11月4日（火）、新たに誕生する虎ノ門アルセアタワーのフードホール「TORANOMON MARCHE」内に新店舗をオープンいたします。豊洲市場から仕入れる新鮮な魚介を用いた職人技が光る魚料理の数々を、ランチでもディナーでもお楽しみいただける店舗です。

店舗外観（専有テーブル席／中央通路側）

新店舗の魅力｜虎ノ門エリアに誕生する上質な食空間

この度開業する『TORANOMON MARCHE』は、赤坂・虎ノ門緑道至近の1階オープンテラスに位置しています。終日、さまざまなシーンで「食」を楽しめる場所であり、且つ、忙しいワーカーのタイムパフォーマンスを向上させる、完全キャッシュレス対応や充実したテイクアウトメニューを導入します。

昼は同僚とのランチや気分転換に、夜は友人とのコミュニケーションの場として、また休日はご家族でゆっくりと過ごせる共用席もご用意しています。

店舗外観（カウンター席／テラス入り口側）

職人の手仕事による刺身・焼き・煮付け・西京焼きなど、旬魚の多彩な味わい

『青ゆず寅』は、豊洲市場から毎朝仕入れる新鮮な魚介を使用し、素材の持ち味を最大限に活かした魚料理や、四季折々の和食を提供するお店です。

虎ノ門店では、調理の様子が見えるオープンキッチンと、あたたかみのある木目調の空間を基調に、落ち着いた店づくりを行っています。カウンター席や専有テーブルを完備し、おひとり様から少人数グループまで幅広く対応可能です。

ランチタイムには、焼き魚定食や刺身定食など、魚の旨みを活かした定食もご用意しております。

都心の中心で、素材と職人技が光る魚河岸料理を、日常的にお楽しみいただけます。

【おすすめメニュー】

本日の刺身の盛り合わせ 2,500円

（二人前から三人前）

豊洲から仕入れたその日おすすめの鮮魚を華やかに盛り付けました。

特製！名物銀ダラ西京焼き 2,200円

こだわりの品。「青ゆず寅」名物！大ぶりの銀ダラを堪能。

真鯛の兜煮 980円

味が染みる。見た目も豪快、旨み凝縮の兜煮料理。

天ぷらの盛り合わせ 1,280円

軽やかな食感がたまらない。旬の食材を使用した天ぷらの盛り合わせです。

◎ランチタイム（ご飯大盛無料）

- 刺身定食 1,600円- アジフライ定食 1,500円- 銀だら西京焼き定食 2,000円- カキフライ定食 1,380円- さば塩焼き定食 990円- 至高の生本まぐろ丼 2,800円- のっけ盛り海鮮丼 1,280円（お茶漬けだし付）- 【極】のっけ盛のっけ盛り海鮮丼 2,300円うに・いくら入り（お茶漬けだし付）

※表示価格は税込です。写真はイメージです。

【店舗概要】

店舗名：青ゆず寅 虎ノ門店

オープン日：2025年11月4日（火）

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番3号 虎ノ門アルセアタワー1階

営業時間：11:30～22:00

定休日：施設に準ずる

交通：東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩3分／東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅徒歩3分／東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅徒歩5分

■ 株式会社にっぱんについて

食材の安心・安全やヘルシー志向といった価値観が高まる中で、にっぱんは「魚と米」にこだわった多様な業態を展開し、日本人の食文化と日常の食の魅力を伝え続けています。

寿司業態「魚がし日本一」をはじめ、和食の粋を追求した『青ゆず寅』他にも『すし酒場 握わい」』『油そば専門店 油ゃ』など多彩なブランドを展開。

常に“next”を追求し、食を通じた新しい感動を届けるフードサービスの挑戦者であり続けます。

【会社概要】

社名：株式会社にっぱん

所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階

代表取締役社長：田渕 道行

設立：1982年5月

URL：https://www.susinippan.co.jp/

■ 採用情報

『青ゆず寅 虎ノ門店』をはじめとする各ブランド・店舗を展開する株式会社にっぱんでは現在、

寿司職人・和食調理スタッフ・ホール接客スタッフなどのポジションで、新たな仲間を募集しています。

経験豊富な方はもちろん、未経験から一人前の職人を目指したい方、食や接客の世界にチャレンジしたい方も歓迎です。

東京・神奈川・大阪・京都を中心に多彩な業態を展開するにっぱん各店で、

日本の“食文化”を支える一員として、あなたの個性や想いを活かしてみませんか？

詳しくは採用ページをご覧ください

https://www.susinippan.co.jp/company/recruit/