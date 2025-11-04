スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業（IPAS）の成果報告会「Demo Day」を開催します（2025年度第1期）

独立行政法人工業所有権情報・研修館

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 理事長：渡辺治 本部：東京都港区）は、事業と知財の両面から支援することでスタートアップの成長を加速させる、スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業（IPAS）※の成果発表会「Demo Day」を開催します。今回のDemo Dayでは、IPAS2025年第1期の支援先スタートアップ 12社が、約5か月間のプログラムを通じて得られた、知財面・事業面における成果の発表を行います。

参加費は無料(事前登録必須)で、イベント後は懇親会も実施し支援企業との交流が可能です。

※IPASは、2018年 経済産業省特許庁により事業開始、2024年よりINPITに移管されて実施。



「IPAS2025第1期 成果発表会 Demo Day」について



【開催概要】

イベント名：「IPAS2025第1期 成果発表会 Demo Day」

開催日時：2025年11月26日 (水) 18:00～21:00 （受付開始 17:45～）

開催形式：会場 SHIBUYA QWS（東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 スクランブルスクエア15F）

参加費：無料

主催：INPIT

IPAS2024第2期 Demo Dayの様子

【登壇企業一覧】（五十音順）

・イマクリエイト株式会社（東京）

・株式会社サウスウッド（徳島）

・サウンドウェーブイノベーション株式会社（東京）

・株式会社Theta Therapeutics（東京）

・Star Signal Solutions株式会社（東京）

・3D Architech合同会社（宮城）

・株式会社DELISPECT（千葉）

・プレシジョンイメージング株式会社（東京）

・株式会社Blocq, Inc（東京）

・株式会社Peds3（東京）

・VentEase株式会社（大阪）

・株式会社ミーバイオ（神奈川）

各企業の詳細はこちら

https://ipas-startups.inpit.go.jp/startups/ipas2025_01.html



【プログラム】

18 時 00 分～18 時 05 分 開会のご挨拶

18 時 05 分～19 時 30 分 IPAS2025第1期スタートアップによる成果報告

19 時 30 分～19 時 40 分 休憩

19 時 40 分～20 時 10 分 メンター4名によるトークセッション

20 時 10 分～20 時 20 分 INPITからのお知らせ・閉会のご挨拶

20 時 20 分～21 時 00 分 名刺交換会・懇親会（軽食あり）



【お申し込み方法】

以下のIPAS2025第1期 Demo Day 特設ページより、お申込みください。

https://ipas-startups.inpit.go.jp/news/251126.html

【IPASとは】

「スタートアップに向けた知財アクセラレーション事業（IPAS）」は、創業期（シード、アーリー）のスタートアップを対象に、ビジネスを専門とする者と、知財を専門とする者からなる知財戦略プロデューサー（ビジネスメンター・知財メンター）のメンタリングチームが、スタートアップのビジネスに対応した適切なビジネスモデルの構築とビジネス戦略に連動した知財戦略の構築を支援する事業です。

知財アクセラレーション事業（IPAS） Webページ

https://ipas-startups.inpit.go.jp/



【問い合わせ先】

INPIT 知財活用支援センター 知財戦略部長 田村

スタートアップ支援担当（担当者：佐藤、鈴木）

電話：03-3581-1101（内線3841）

メール： ip-sr06@inpit.go.jp



INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について

【法人概要】

法人名：INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号(城山トラストタワー8階)

理事長：渡辺 治

HP：https://www.inpit.go.jp/index.html