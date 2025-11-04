オフィス緑化は「配置」から「設計」の時代へ。『ノエルグリーン』が、外構デザインの知見を活かす『空間コーディネートプラン』を創設。

株式会社ノエル

全国で30店舗以上の外構FCを展開する株式会社ノエル（愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、法人向け観葉植物レンタルサービス『ノエルグリーン』に、新たに『空間コーディネートプラン』を創設し、提供を開始します。これは、単に植物を貸し出すだけでなく、外構デザインで培った空間設計の知見を活かし、企業のブランド価値や生産性を向上させる空間をトータルでデザインする新プランです。オフィス緑化を「装飾」から「戦略的投資」へと進化させます。

【なぜ、あなたのオフィスの緑は“物語”を語らないのか？】

オフィスに緑を置く。

その行為は、もはや先進的な取り組みではなく、多くの企業にとって当たり前の選択肢となりつつあります。

無機質な空間に彩りを与え、働く人々の心に安らぎをもたらす。

その効果は誰もが認めるところでしょう。

しかし、私たちは問わなければなりません。

あなたのオフィスに置かれたその緑は、本当にその空間の価値を高めているでしょうか。

エントランスの隅に、ただ“なんとなく”置かれた一本の木。

会議室の片隅で、誰からも忘れ去られたように静かに佇む鉢植え。

それらは、本当に企業の“物語”や“哲学”を語っているでしょうか。



「多くのオフィス緑化は、『配置』の発想で止まってしまっています。空間に空きがあるから、とりあえず緑を置いてみよう、と。その結果、空間全体の文脈から切り離され、“浮いて”しまっている緑が、日本の多くのオフィスで生まれてしまっているのです」



そう語るのは、株式会社ノエル代表の三輪禎希。

YouTubeチャンネル「ミワの庭」を通じて、数多くの「後悔する家づくり」と向き合ってきた彼は、オフィス空間においても同様の課題が存在すると指摘します。



「植物は、単なる美しいモノではありません。それは、空間の印象を決定づけ、人の心理に深く作用する、極めてパワフルなデザイン要素です。それなのに、多くの企業がその力を最大限に引き出せていない。プロの視点から見れば、非常にもったいない状況です。残念な緑は、企業のブランドイメージを損ない、そこで働く従業員の士気さえも、静かに蝕んでいく可能性があるのです」



この「とりあえずの緑化」が抱える根深い課題に対し、屋外空間デザインのプロフェッショナルである株式会社ノエルが、一つの明確な答えを提示します。

それが、法人向け観葉植物レンタルサービス『ノエルグリーン』に新たに創設された、『空間コーディネートプラン』



これは、オフィス緑化を「配置」から「設計」へ、そして「装飾」から「戦略的ブランディング」へと進化させる、全く新しい挑戦です。

【“屋外”のプロが、“屋内”をデザインするということ。その圧倒的な優位性】

株式会社ノエルは、これまで数々の住宅や施設の屋外空間、すなわち外構・エクステリアのデザインを手掛けてきました。

建物の外観、周囲の環境、そして人の動線。

そのすべてを計算し、光と影、そして緑を巧みに操ることで、空間の価値を最大化する。

それが彼らの専門領域です。



ではなぜ、その「屋外」のプロが、今回あえて「屋内」のデザインプランを本格的に始動させるのでしょうか。

その背景には、他社にはない圧倒的な優位性と、顧客の潜在的なニーズへの確信がありました。



「私たちの本業である外構事業と、観葉植物という“グリーン”には、もともと非常に高い親和性があります。屋外であれ屋内であれ、緑が人の心や空間そのものを豊かにするという本質は全く同じです。私たちが長年培ってきたのは、単に植物の知識だけではありません。その植物を空間に置いた時、人の視線がどう動き、心がどう感じるか、という“空間の文脈を読み解く力”です。この力こそが、屋内空間のデザインにおいても、私たちの最大の武器となると確信しています」



従来の植物レンタル業者は、植物のプロではあっても、空間デザインのプロではありませんでした。

だからこそ、提案は「どの植物を置くか」という点に終始しがちでした。

『空間コーディネートプラン』は、その常識を根底から覆します。



「私たちは、まずお客様の“物語”をヒアリングすることから始めます。その企業が何を大切にし、どこへ向かおうとしているのか。そのブランドの哲学やアイデンティティは何か。そして、その空間で働く人々は、どのような体験をすべきなのか。私たちは、植物を置く前に、まずその空間が持つべき“意味”を定義するのです」

【空間が、企業を語り始める。『空間コーディネートプラン』の設計プロセス】

『空間コーディネートプラン』は、単なるオプションメニューではありません。

それは、企業の価値を可視化し、向上させるための、包括的なデザインコンサルティングです。

そのプロセスは、緻密な分析と戦略に基づいて進められます。



まず、徹底したヒアリングと現地調査を行います。

企業の理念やブランドイメージはもちろん、そこで働く人々の働き方、人の流れ、コミュニケーションの在り方までを深くヒアリングします。

同時に、現地では、窓から差し込む光の量と角度、時間帯による変化、空調の流れ、壁や床の素材と色、照明のデザインといった、あらゆる物理的要素をプロの目で分析します。

次に、空間の役割を再定義し、デザインコンセプトを策定します。

例えば、お客様を迎えるエントランスは、単なる受付ではありません。

それは、企業の第一印象を決定づけ、ブランドへの期待感を醸成する「物語の序章」です。

私たちは、そこに置く緑によって、先進性、信頼感、あるいは温かさといった、企業が伝えたいメッセージを空間そのものに語らせます。

例えば、社員がアイデアを出し合う会議室は、単なる作業スペースではありません。

それは、創造性を刺激し、自由な発想を促す「知性の森」であるべきです。

私たちは、視界の端に入る緑の配置や、葉の形、色に至るまでを計算し、知的生産性を最大化する空間をデザインします。



そして、最適な植物とマテリアルを選定し、空間を構築します。

策定されたコンセプトに基づき、世界に無数に存在する植物の中から、その空間の役割を最も効果的に果たす種類、サイズ、形のものを厳選します。

さらに、その植物を収める鉢や、周辺の家具、照明との調和までをトータルでコーディネート。

植物を単体で考えるのではなく、空間全体を一つの完成された作品として仕上げるのです。



このプロセス全体を、外構デザインの豊富な経験を持つプロフェッショナルが一貫して担当します。

だからこそ、付け焼き刃ではない、本質的で、持続可能な空間価値の向上が実現するのです。

【緑を“戦略的資産”へ。あらゆる法人空間の価値を高めるソリューション】

この『空間コーディネートプラン』がもたらす価値は、単なる美観の向上に留まりません。

それは、企業の成長を支える、具体的な「戦略的資産」となり得ます。

生産性の向上：適切にデザインされた緑は、従業員のストレスを軽減し、集中力と創造性を高めます。

それは、企業の業績に直結する、目に見えないインフラ投資です。

ブランド価値の向上：来訪者に強い印象を与える洗練された空間は、企業の信頼性とブランドイメージを雄弁に物語ります。

空間そのものが、最も強力な営業ツールとなるのです。

採用競争力の強化：働く環境を重視する優秀な人材にとって、魅力的でウェルビーイングに配慮されたオフィスは、企業を選ぶ上で極めて重要な要素となります。

『ノエルグリーン』のサービスは、これらの価値を、導入後のメンテナンスまで含めてワンストップで提供します。

「私たちのサービスの根幹には、常に『メンテナンスからの完全な解放』という約束があります。どれだけ素晴らしい空間をデザインしても、その美しさが維持されなければ意味がありません。専門スタッフが定期的に訪問し、水やりから交換まで、すべての管理を責任を持って行います。お客様は、常に最高の状態で維持された空間の恩恵だけを、手間なく享受することができるのです」



オフィス空間はもちろん、マンションの共用エントランスやモデルハウス、クリニックの待合室、商業施設など、人が集うあらゆる空間が、このプランの対象となります。

【あなたの会社の“物語”を、空間に語らせませんか？】

あなたの会社には、大切にしてきた理念があります。

お客様に届けたい価値があります。

そして、社員と共に築きたい未来があります。

その目に見えない大切な“物語”を、毎日過ごす「空間」そのものに語らせてみませんか。



株式会社ノエルが新たに創設した『空間コーディネートプラン』は、そのための、最も効果的で、最も美しい方法論です。

それは、単に植物を置くことではありません。

あなたの会社の魂を、空間に宿すことです。



企業の空間価値を、次のステージへと引き上げたいと考えるすべての経営者、そして担当者の方へ。

ぜひ一度、あなたの会社の“物語”を、私たちにお聞かせください。

空間と緑のプロフェッショナルが、その想いを形にするお手伝いをします。

