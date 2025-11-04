CARTA HD、プロダクション事業を分社化し、新会社「CARTA ENTERTAINMENT」を設立

株式会社CARTA HOLDINGS

株式会社CARTA HOLDINGS（東京都港区、代表取締役社長執行役員兼CEO：宇佐美 進典、東証プライム市場：証券コード3688、以下「CARTA HD」）は、プロダクション事業のさらなる拡大とガバナンス体制の強化を目的として、2025年11月4日付で新会社「株式会社CARTA ENTERTAINMENT」（以下、「CARTA ENTERTAINMENT」）を設立することをお知らせいたします。

CARTA ENTERTAINMENTは、CARTAグループが培ってきたSNSマーケティングの知見と広告プロモーションの実績を基盤に、多彩なクリエイターの発掘・育成を通じて、新たなエンターテインメントの価値を創造してまいります。

■設立の背景と目的

CARTAグループのプロダクション事業は、約1年前の参入以来、 専属所属クリエイター「Kevin’s English Room」と共に、クリエイターとファンの皆様との絆を大切にしたプロモーションを手掛けてまいりました。その結果、クライアントの製品やサービスが持つ本来の魅力を多くの人々に届け、新たなファンとの出会いを創出することに繋がりました。これにより、クリエイターが持つ世界観と当グループのマーケティング力を掛け合わせることで、多くの人々に愛されるソリューションを生み出せるという高い可能性を証明してまいりました。

この成功をさらなる飛躍につなげるため、このたび事業を分社化し、新会社を設立することを決定いたしました。

専門組織として独立することで、より多くの魅力的なクリエイターの発掘・育成を加速させ、迅速な事業運営を実現します。同時に、事業拡大に対応したガバナンス体制を強化し、グループ全体の持続的な成長を目指します。

■今後の展開

CARTA ENTERTAINMENTは、プロダクション事業をCARTAグループの新たな成長エンジンとするため、「クリエイターの発掘・育成」と「事業の多角化」を加速してまいります。

クリエイターの発掘・育成においては、クライアント需要の高い「美容・コスメ」「旅行」「食品・飲料」のジャンルを強化するほか、IP（知的財産）を軸としたVTuberやユニットのプロデュースなどの領域への進出も予定しています。

また、CARTAグループのマーケティングノウハウを掛け合わせ、クリエイターの活動機会を最大化するとともに、グッズ販売やイベント企画といった独自の収益事業も展開してまいります。

■新会社 代表取締役 田中 宏征のコメント

世の中は、才能を秘めたままの若き可能性に溢れていると感じています。私たちは、それぞれが持つ「らしさ」を尊重し、クリエイターと共に一人ひとりの表現をブランドとして育て、世界に届く価値へと磨き上げていきます。そして、CARTAとして培ってきたマーケティングの力を重ね合わせ、デジタルと感性が交わる場所から新しいエンターテインメントの扉を開いていきます。

（新会社のロゴに込めた想い）今回、ロゴのモチーフとして「E」を心の中にある扉として捉え、その先にある未来を創っていく存在を目指していきます。

人々は、まだ自分でも気づいていない「好き」に通じる扉、まだ見たことのない「夢中」に通じる扉を持っています。クリエイターとファンを繋ぎ、これまでにない体験を通じて、この世の中をもっと楽しくしていきます。

■新会社概要

会社名 ： 株式会社CARTA ENTERTAINMENT（読み方：カルタエンターテインメント）

URL： https://cartaent.co.jp/

所在地： 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36階

設立日： 2025年11月4日

代表取締役： 田中 宏征

取締役： 平賀 大地

取締役： 西園 正志

資本金： 500万円

資本準備金： 500万円

事業内容： プロダクション事業

■株式会社CARTA HOLDINGS 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/137280/table/28_1_6c1db11931e788e578e50da87ce4e9f2.jpg?v=202511041025 ]