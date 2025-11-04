スポンサーシップの価値換算サービスの「Brand Insight(ブランドインサイト)」、「Sports Connect FUKUOKA - スポーツ専門の展示会」に初出展

株式会社NextStairs

株式会社NextStairs（ネクストステアーズ 本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 CEO：万井拓馬／マンイタクマ）は2025年11月05日に、アクロス福岡イベントホールにて開催される「Sports Connect FUKUOKA - スポーツ専門の展示会」に出展いたします。当日はスポンサーシップの価値換算サービスである「Brand Insight(ブランドインサイト)」についてご紹介予定です。

展示会概要

展示会名：「Sports Connect FUKUOKA - スポーツ専門の展示会」

(主催：（公財）福岡県スポーツ推進基金)

開催日時：2025年11月05日（水）11：00～18：00

会場：アクロス福岡イベントホール

展示会のURL(https://fukuspo.wixsite.com/sportsconnectfukuoka)

Brand Insight(ブランドインサイト)について

-メディア露出価値換算

AIを用いてスポーツチームのメディア露出による広告換算額を、迅速かつ正確に可視化します。即時的にデータを提供し、リアルタイムに近いタイミングでスポンサーシップ活動のサポートを可能にします。

独自で開発をしているAIを活用し、テレビ中継や動画配信サービス、YouTube動画など様々なメディア露出を自動的に検出し、露出時間や面積を測定・分析します。

既に、NPBやJリーグ、Bリーグなど国内の有名スポーツチームが導入しています。

-会場内外広告価値換算

スポーツイベント会場内外設置看板の広告効果を算定するサービスです。イベント来場者への広告効果を視認率や設置位置、サイズなどを総合的に調査・分析します。メディアに映りづらい広告媒体の

商品価格の適正化やスポンサーマーケティング施策の効率化にご利用いただいています。

-社会的価値換算

社会的投資収益率(SROI)分析を用いて、スポーツチーム、アスリート、イベントが社会にもたらすポジティブな影響を定量評価します。健康・福祉・教育・住民満足等数値に表しづらい効果を数値化し分析可能にします。大学と連携し調査設計やインタビューを通して社会的な価値を可視化します。





▪️株式会社NextStairsについて

株式会社NextStairsは「インサイトを通じて、あらゆるスポーツの価値を高める」をミッションとし、AI×テクノロジーの力におけるデータ分析技術を駆使して、インサイトを導き出し、スポーツチームが直面する課題の解決をすることで、あらゆるスポーツの価値を高めることができる社会を実現したいと考えております。

会社名 ：株式会社NextStairs https://nextstairs.co.jp

設立日 ：2022年03月

代表者 ：万井 拓馬

資本金 ：16,200,000円(資本準備金含む)

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 FGN(Fukuoka Growth Next)オフィス

事業内容：スポンサーシップの価値換算サービスの提供(https://brand-insight.com/)