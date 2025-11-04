ぽてっとしたシマエナガが可愛いライト『シマエナガちゃんまんまるライトキーホルダー』が2025年11月から発売！
縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、新商品『シマエナガちゃんまんまるライトキーホルダー』全8種を、2025年11月より発売を開始いたします。
シマエナガのライトキーホルダー！
裏側のスイッチをスライドするとライトON！
4.2cm手の平サイズです
暗い所でもしっかり光ります♪
ちっちゃくて可愛いけどパワフル！ちょっと明かりが欲しい時に
可愛いシマエナガちゃんが描かれたライトキーホルダー。リュックやカバン、車のキー等に付けてもオススメです。小さいけれどしっかり光るので、ちょっと明かりが欲しい時に便利♪
■商品詳細
商品名：シマエナガちゃんまんまるライトキーホルダー
発売日：2025年11月から順次発売
種類数：全8種
本体サイズ：約W3.9×H4.2×D1.5cm（キーホルダー除く）
商品素材：ABS・PS・鉄
ラインナップ（全8種）
イベントや縁日、アミューズメント景品にオススメです！
個人でご購入をお考えの方へ
こちらの商品は、楽天市場「おもちゃの三洋堂 楽天ショップ」にて、11月以降販売予定です。
ご購入をお考えの方は、ぜひショップページをご覧ください。
※検索窓に「5150」と入力すると、商品ページが表示されます。
おもちゃの三洋堂 楽天ショップはこちら :
https://www.rakuten.ne.jp/gold/sanyodo-shop/
お祭り・イベントなど、大口注文をご希望の方へ
本商品は、0.5カートン（480個）からのご注文が可能です。
大規模イベント・催事でのご利用をお考えの方は、下記までお電話にてお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社 三洋堂（愛知本社）TEL：0587-66-2499
※お問い合わせの際は、「品番5150」とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社三洋堂ついて
縁日商材をはじめとする低価格のおもちゃを販売する1985年創業の玩具メーカーです。ヒット商品の水に浮くマスコット「ぷかぷかシリーズ」など、玩具や雑貨、販売促進用品などの企画から製造、販売まで一貫して行っています。子どもから大人まで、幅広い層に「夢・遊び・喜び」をお届けすることを目指し、日々新しい商品の創造に取り組んでいます。
【会社概要】
会社名：株式会社三洋堂
所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地
代表取締役：折小野 嘉輝
設立：1985年5月20日
事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売
電話番号：0587-66-2499
商品URL：https://sanyodo.ne.jp/sy5150/