あの世界大会の熱狂を自宅へ！【スピードパズル競技】に挑むための練習用ジグソーパズルが遂に登場！

世界的なブーム「スピードパズル競技」に挑む

株式会社やのまんスピードパズル競技

近年、ジグソーパズルの完成までのタイムを競う「スピードパズル競技（Speed Puzzling）」が、世界的に大きな盛り上がりを見せています。特に、世界的パズルメーカーが主催に関わる「世界ジグソーパズル選手権（World Jigsaw Puzzle Championship）」は、速さと正確さが求められる代表的な競技会です。2024年大会では75か国以上から3,000人以上が参加するなど、単なる趣味の範疇を超え、瞬時の判断力、集中力、そして緻密な戦略が求められるスポーツとして認知されつつあります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bfIi35nUojE ]

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん（本社：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7Ｆ 代表取締役：矢野宙司）はこの世界的なトレンドに対応し、スピードパズル競技の練習に特化したジグソーパズル「スピードパズル」シリーズを立ち上げます。

その第1弾として、競技の基礎を徹底的に磨き上げることを目的とした300ピースの「カラフルジェム300」を2025年12月中旬に発売いたします。

製品「カラフルジェム300」の特徴

製品概要

- 競技練習に最適な300ピース設計世界大会の個人戦は500ピースが主流ですが、本シリーズはあえて300ピースに設定しています。短時間で集中して繰り返し取り組めるため、パズルを組む際の「スピードと正確性」という競技の基礎を効率的に磨き上げるのに最適です。- タイム向上を重視した“特殊デザイン”スピードパズル競技においてタイムを分けるピースの判別能力を養うため、絵柄は効率的なエリア分けやピース検索テクニックの習得をサポートするよう工夫されています。●色分けしやすいデザイン： 色による仕分けを意識してピースを探す練習になります 。●上から下へと色が変化： 微妙な色の違いでピースの位置を見極めるヒントとなります 。●ジェムカットの模様： 宝石（ジェム）のカット面のような模様が、ピースの位置を見極めるヒントになります 。●「Speed Puzzle」の文字： 似ている文字や上下反転した文字を識別する練習になります 。- 「スピードパズルマニュアル」付属パズルを組む戦略や上達のコツを記載した専用の「スピードパズルマニュアル」が付属します。※本商品は繰り返し練習することを目的としているため、のり（パズル専用のり）は付属しておりません 。※世界大会準優勝者による完成タイムは18分3秒です。スピードパズルとはカラフルジェム300絵柄の特徴カラフルジェム300の完成目標タイム商品絵柄タイムを計ってみよう！商品パッケージ

シリーズ名 スピードパズル

製品名 カラフルジェム300

製品番号 03-964

ピース数 300ピース

完成サイズ 26×38cm

希望小売価格 1,980円(税抜価格1,800円)

発売予定日 2025年12月中旬

付属品 スピードパズル マニュアル

商品詳細(やのまん公式通販) :https://www.yanoman.co.jp/products/item/03-964

やのまん公式通販：https://www.yanoman.co.jp/products/item/03-964

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://twitter.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9d82OUVees0L-dqynkytLQ