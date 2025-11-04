Golden Bear meets YUTAKA NOJIMA コラボレーションスウェットを発売

株式会社コスギ

株式会社コスギ(本社:東京都中央区 / 代表取締役社長:小杉佐太郎)が運営するカジュアルウェアブランド「Golden Bear」はイラストレーターのYUTAKA NOJIMAさんとコラボレーションしたスウェットを11月4日(火)より一部の店舗・オンラインストアにて発売いたします。

「Golden Bearを知らない世代にも、ブランドとアイコンである金熊を知ってもらいたい」というコンセプトのもと実現したコラボレーションの第2弾。

「アメカジ」「家族」「金熊」をテーマにYUTAKA NOJIMAさんらしいタッチでイラストを描いていただきました。

スウェットは速乾機能を備えた裏毛素材。柔らかな肌触りで着心地が良く、あまり厚手すぎないのでレイヤードスタイルにも最適です。合わせるアイテムの工夫次第で春・秋・冬と長い期間活躍します。

◼ Collaboration with ...

YUTAKA NOJIMA ( 野島 佑隆 ) Instagram @yutaka.nojima(https://www.instagram.com/yutaka.nojima/)

1995年生まれ。アーティストとしても作品を制作し、定期的に個展を開催。音楽・映画・書籍のイラストやグッズ、広告などを手掛けている。日本、台湾を中心に活躍中。

YUTAKA NOJIMAさんらしい、POPかつ緻密な描き込みのイラストを大胆なバックプリントに。着るだけで気分を盛り上げてくれる1着となりました。

アイボリーカラーはアメリカを連想させる色使いにもご注目。イラスト下部のブランドロゴとくまは刺しゅうで表現して立体感を出しています。

バックプリントスウェット(メンズ・ウィメンズ)

price：\9,790(税込) / size：M・L / color：アイボリー・ネイビー

男の子のモチーフをシンプルに胸元にオン。こちらもブランドロゴを刺しゅうであしらいました。

POPなカラーが映えるライトグレーと、シーズンにぴったりなグリーンの2カラーをご用意。

プリントスウェット(メンズ・ウィメンズ)

price：\9,790(税込) / size：M・L / color：ライトグレー・グリーン

どちらのスウェットにも、襟裏にコラボレーションロゴをプリントしました。

特集ページ▶︎ https://goldenbearstore.jp/c/collaboration/25fw_yutaka_nojima_sweat

Golden Bear

Online Store : https://goldenbearstore.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/goldenbear_official/

Facebook : https://www.facebook.com/goldenbear.official/

X：https://x.com/goldenbear_jp