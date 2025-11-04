【最大4,340円おトク】ピザハットのクリスマス限定セット3種が登場！「冬のプレミアム４」が入ったパーティでハズさない豪華セットを見逃すな！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年12月25日（木）まで期間限定で、今年のクリスマスを盛り上げる特別な3つのセットメニューを販売いたします！

今回ご用意したのは、サイドメニューと一緒に楽しめる「クリスマスサイドセット」、みんなでワイワイ楽しめる「クリスマスパーティセット」、そして豪華に3枚のピザが入った「クリスマストリプルセット」の3種類。どのセットにも期間限定の「冬のプレミアム４（チージーロール）」が入っており、最大4,340円もおトクにお楽しみいただけます！

さらに、2025年12月19日（金）～12月25日（木）の7日間は、ピザハットオンラインまたはピザハットアプリを使ってお受け渡し日の前日までにご予約いただくと、お会計からさらに5%OFFになる特別キャンペーンも実施！「注文するの忘れてた・・・」なんて残念なことも、事前予約なら安心してしかもおトクにクリスマスパーティを迎えられます！

今年のクリスマスは、ピザハットの特別なセットメニューで素敵な時間をお過ごしください！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.ピザハットに最大4,340円おトクな3つの「クリスマス限定セット」がやってきた！

２.2025年のクリスマスを彩るピザハットの3つの「クリスマス限定セット」をご紹介！

３.【公式サイト・アプリ限定】前日までのご予約でお会計が5%OFFに！

１.ピザハットに最大4,340円おトクな3つの「クリスマス限定セット」がやってきた！

今年もクリスマスシーズンがやってきました！そんな特別な季節に合わせて、ピザハットでは2025年12月25日（木）まで期間限定で、クリスマスにぴったりな3つのおトクなセットをご用意いたしました！

今回のクリスマス限定セットの目玉は、期間限定の「冬のプレミアム４（チージーロール）」が全セットに入っていること！大人気のチージーロールで楽しめる冬だけの特別なピザです！

1つ目のセットは、少人数でも楽しめる「クリスマスサイドセット」。「冬のプレミアム４」と「ダブルチキンコンボ」の組み合わせで、お持ち帰り4,000円、配達4,960円と最大1,110円おトク！

2つ目のセットは、みんなでワイワイ楽しむ「クリスマスパーティセット」。「冬のプレミアム４」「ダブルチキンコンボ」に加えて、大人気の「ピザハット・ベスト４」もセットになって、お持ち帰り4,960円、配達6,700円。なんと最大3,340円もおトクになる大盤振る舞い！

3つ目のセット、大人数のパーティにぴったりな「クリスマストリプルセット」。ピザが3枚に、「ダブルチキンコンボ」「もちっと！ハニーフォカッチャ」まで付いて、お持ち帰り6,320円、配達8,400円。最大4,340円おトクという充実の内容です！

さらに、2025年12月19日（金）～12月25日（木）の7日間は、ピザハットオンラインまたはピザハットアプリを使って、お受け渡し日の前日までにご予約いただくと、お会計がさらに5%OFFになるスペシャルキャンペーンも実施！

今年のクリスマスは、ピザハットのおトクなセットで素敵な思い出を作りませんか？

２.2025年のクリスマスを彩るピザハットの3つの「クリスマス限定セット」をご紹介！

【クリスマスサイドセット】少人数でクリスマスを楽しむならサイドセットがおトク！

■セット内容：

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ダブルチキンコンボ

■商品価格：

お持ち帰り ：5,110円 → 4,000円（1,110円おトク！）

通常（配達）：5,110円 → 4,960円（150円おトク！）

※セットのピザはすべてMサイズ限定です。

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定です。

※配達の場合、別途配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※他のクーポン、割引サービスとの併用はご容赦ください。

■販売期間：

2025年12月25日（木）まで

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro(https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro)

【クリスマスパーティセット】みんなでワイワイ楽しむならパーティセットで決まり！

■セット内容：

冬のプレミアム４（チージーロール Mサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ

■商品価格：

お持ち帰り ：8,300円 → 4,960円（3,340円おトク！）

通常（配達）：8,300円 → 6,700円（1,600円おトク！）

※セットのピザはすべてMサイズ限定です。

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定、「ピザハット・ベスト４」の生地はハンドトス限定です。

※配達の場合、別途配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※他のクーポン、割引サービスとの併用はご容赦ください。

■販売期間：

2025年12月25日（木）まで

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro(https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro)

【クリスマストリプルセット】大人数で集まるならピザ3枚のトリプルセットがおすすめ！

■セット内容：

冬のプレミアム４（チージーロール Ｍサイズ）+ピザハット・ベスト４（ハンドトス Mサイズ）+ピザハット・マルゲリータ（ハンドトス Mサイズ）+ダブルチキンコンボ+もちっと！ハニーフォカッチャ

■商品価格：

お持ち帰り ：10,660円 → 6,320円（4,340円おトク！）

通常（配達）：10,660円 → 8,400円（2,260円おトク！）

※セットのピザはすべてMサイズ限定です。

※「冬のプレミアム４」はチージーロール限定、「ピザハット・ベスト４」「ピザハット・マルゲリータ」の生地はハンドトス限定です。

※配達の場合、別途配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

※他のクーポン、割引サービスとの併用はご容赦ください。

■販売期間：

2025年12月25日（木）まで

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro(https://www.pizzahut.jp/topic/winter/premium4?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Retro)

３.【公式サイト・アプリ限定】前日までのご予約でお会計が5%OFFに！

2025年12月19日（金）～12月25日（木）の7日間はピザハットオンラインまたは、ピザハットアプリを使ってお受け渡し日の前日までにご予約いただくと、お会計がさらに5%OFFになるおトクなキャンペーンを実施いたします！

■キャンペーン内容：

お受け渡し日の前日までのご予約で、お会計がさらに5%OFF

■キャンペーン機関：

2025年12月19日（金）～12月25日（木）の7日間限定

※前日（各店舗の営業時間終了）までにピザハットオンラインまたは、ピザハットアプリからご予約していただくと5%OFFになります。

※クリスマス期間は混雑が予想されます。ご予約は先着順とさせて頂きます。

※ご予約はお受け渡し日の45日前から予約可能です。

※店舗により特定の日にちおよび時間帯によって、ご予約をお受けできない場合があります。

※クリスマス期間は、店舗により取り扱うメニューが異なる場合があります。

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→ https://www.pizzahut.jp/topic/christmas/reservation?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku(https://www.pizzahut.jp/topic/christmas/reservation?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku)

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2025年11月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2025年11月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Yoyaku)