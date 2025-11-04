推し活ケーキキット「MADE BY ME PROJECT」、11/04『いい推しの日』に合わせて「推しの記念日の過ごし方診断」を公開、「推しの記念日(ハート)虎の巻 2025」の無料配布も予定

株式会社Relic

事業共創カンパニーの株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）が展開する、想いをカタチにするお菓子キット「MADE BY ME PROJECT」は、いい推しの日（11月04日）に向けた新企画「みんなでつくる！推しの記念日(ハート)虎の巻プロジェクト」を開始しました。本プロジェクトは、共催パートナーである推し活友だちマッチングアプリ「Favomatch（ファボマッチ）」を提供する株式会社Favosiaとともに開催しています。

本プロジェクトの一環として、2025年10月17日より、「推しの記念日の過ごし方診断」を公開しました。

さらに11月1日より、推し活ユーザー500名以上のアンケートをもとに制作した推し活ガイドブック 「推しの記念日(ハート)虎の巻 2025」の無料配布を開始しました。



なお、MADE BY ME PROJECT公式LINE登録者限定で診断・本ガイドブックの受け取りが可能です。

公式LINEアカウント :https://form.lmes.jp/landing-qr/2006246828-GP8a1W6g?uLand=kofISs

■みんなでつくる！推しの記念日(ハート)虎の巻プロジェクト

“推しと過ごす記念日”をテーマに、推し活ユーザーのリアルな声をもとに展開する参加型企画です。本年9～10月に実施したアンケート（回答者500名超）をもとに、診断コンテンツやガイドブックを通じて、推し活を「誰かを想う文化」として前向きに楽しむきっかけを届けます。

「いい推しの日（11月04日）」にちなんで、推しと過ごす時間をより楽しむきっかけを届ける企画として展開しています。

■推しの記念日の過ごし方診断について（10月17日公開）

アンケート調査で得られた500名超のリアルな声を分析し、推し活タイプを6つに分類。診断結果に応じて、「ソロ満喫タイプ」「ハッピーシェアタイプ」「フォトジェニックタイプ」「DIYクリエイタータイプ」など、あなたにぴったりの“推しの記念日の過ごし方”を提案します。

推し友と一緒にも、一人でも楽しめる内容で、MADE BY ME PROJECT公式LINE登録者なら誰でも無料で診断可能です。

■ ガイドブック『推しの記念日(ハート)虎の巻 2025』（11月1日配布開始）

全20ページの推し活ガイドブックでは、アンケートデータに加え、ファンによる体験談や記念日の準備アイデアなどを掲載。“推しと過ごす記念日”の今を可視化し、「誰かを想う時間を手作りで祝う文化」を広げるきっかけを届けます。

本ガイドブックは、MADE BY ME PROJECT公式LINE登録者限定で無料配布されます。

また、現在11月1日以降に商品をご購入いただいた方のうち、先着50名様に、商品お届け時に紙のガイドブックを同封しています。推し活の参考になる1冊を、ぜひお手元でもお楽しみください。

公式LINEアカウント：https://form.lmes.jp/landing-qr/2006246828-GP8a1W6g?uLand=kofISs

■MADE BY ME PROJECT（メイドバイミープロジェクト）とは

つながりをカタチからトキへ

MADE BY ME PROJECTは、お菓子作りで見えない想いをカタチにする体験（トキ）をお届けするプロジェクトです。ベース材料や型紙といった道具類、デコレーション材料をまとめてお届けするので、自宅で準備するものは最小限にし、初心者の方でも簡単に手作りできるお菓子キットです。好きな色、好きな味、好きなデコレーションで、家族や友人、推しといった大切な人への想いをカタチにすることができます。

みんなが作ったケーキ写真も公開

大切な人の好きな色や象徴する色、イベントの世界観にマッチしたデコレーションなど、様々なケーキを紹介しています。

https://madebyme.jp/blogs/cakes-for-everyone

DUALiiの共創スキームによって誕生

「MADE BY ME PROJECT」は、「事業提供主体としての役割や責務」を顧客企業に代わって担い、柔軟な関与スキームと多様な出口戦略を通じて事業共創を実現する業界初(※)の出島共創スキーム「DUALii」を活用し、大手菓子メーカーと共創しサービスの提供および運営を行っています。

MADE BY ME PROJECTサービスサイト：https://madebyme.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/madebyme.pj/

※2021年6月 当社調べ 国内の新規事業開発支援ソリューション及び新規事業代行・BPO関連サービス調査・比較

インキュベーションパートナー・プラットフォーム「DUALii」公式サイト

https://relic.co.jp/services/dualii/

■今回のパートナー企業について

会社名：株式会社Favosia

代表者：代表取締役 浅埜 菜美子

本社所在地：東京都港区赤坂3丁目11番15号VORT赤坂見附4F

設立：2022年3月30日

コーポレートサイト：https://favosia.jp/

E-MAIL：pr-ads@favosia.jp

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp



Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」という3つの柱となる事業を統合的に展開しています。

新規事業開発業界において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、新規事業やイノベーションの共創や支援の分野におけるリーディングカンパニーとして唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しています。

従業員・拠点数・グループ社数ともに拡大しており、現在ビジネス職・開発職ともに積極的に採用募集しています。詳しくはRelic採用サイトをご覧ください。



＜Relic採用サイト＞

https://relic.co.jp/recruit/

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

