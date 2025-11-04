札幌のリアルを背負い続けるラッパー B.I.G. JOE が、キャリア最終章を飾るラストアルバム『B.I.G. JOE IS DEAD』を携え、この日限りのスペシャルセッションを披露。
B.I.G.JOE × buzzy. Feat. 笠原瑠斗
世界のカルチャーとインスピレーションを発信するARマガジン『MNC（メナス）』を展開する株式会社ウィットが、同マガジンの公式YouTubeチャンネル内の人気コンテンツ「DOG HOUSE STUDIO」にて、盟友 buzzy. 率いるバンドと共に贈る圧巻のパフォーマンスを公開しました。
https://youtu.be/aNJ6LApdfBY?si=nC8sYBx8lIu6hIkT
＜収録曲＞
LOST DOPE
ひとつ屋根の下
hell yehh
SON OF A GUN
Brooklyn Bridge feat. 笠原瑠斗
ONE feat. 笠原瑠斗
B.I.G.JOE プロフィール
札幌出身のMC／プロデューサー／ヒップホップアーティスト。自身のグループ MIC JACK PRODUCTION のファウンダーでもある B.I.G. JOE は、90年代初期に HIP HOP カルチャーから強い影響を受け、16歳から地元を中心にライブ活動を開始。2005年、オーストラリアの刑務所からリリースした 1st ソロアルバム『THE LOST DOPE』は当時のシーンを震撼させた。メッセージ性のあるウィットに富んだ詩、ヴァリエーション豊かなフロウ、そして哀愁のある歌声で、聴く者の心を掴み、生きる希望を与え続けている。
DOG HOUSE STUDIO
愛犬 “ロマンティック” の部屋（DOG HOUSE）にゲストを招き、ライブを展開していくという番組コンセプトのもと、これまでに 5lack、SIRUP、AKLO、D.O、漢 a.k.a GAMI、田島貴男（ORIGINAL LOVE）、WONK、JP THE WAVY、水曜日のカンパネラ、ZEEBRA など、国内のトップアーティストたちが出演し注目を集めている。
MNC ISSUE 02 coming soon!!
カルチャーARマガジン『MNC』最新号が 11月8日（土） に全国の書店でリリース。『DOG HOUSE STUDIO』のライブ連動インタビューを含む、AR（拡張現実）とカルチャーが融合した全312ページの特集号。
【Instagram】https://www.instagram.com/mnc_dao/
【購入サイト】https://ec.mnc-dao.com/
【WEBマガジン】https://mag.mnc-dao.com/