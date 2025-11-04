【明日15:00開催！】AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー

株式会社BOTANICO

いよいよ明日、「AI×SNSで売上を最大化する中小企業ブランディング戦略セミナー」を開催します。

人材不足、広告費の上昇、SNS運用の属人化──。

いま多くの中小企業が直面しているのは、「仕組みを持たずに現場任せになっている」状態です。



特にSNSは、更新が目的化し、成果が見えないまま時間と労力が消費されているケースが少なくありません。

明日のセミナーでは、AIを活用しながらSNSを**“経営戦略と直結させる”**ための考え方と実践手法をお伝えします。



作業の効率化にとどまらず、データ分析と戦略設計を融合させ、「売上を生み出すSNS」へと進化させる具体的なステップを学べます。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/7iytHGKVyGgjKocS6)

セミナーで得られる3つの成果

AIによるSNS運用の最適化

投稿企画・分析・改善を自動化し、属人化を解消。誰でも成果を出せる仕組みへ。

売上を伸ばすKPI設計と導線づくり

フォロワー数ではなく、CVRなどを重視した運用設計。

中小企業でも勝てるブランディング戦略

リソースが限られていても成果を出せる“勝ち筋”を、実例とともに解説。

■このような方におすすめです

■開催概要

- SNS運用を行っているが、なかなか売上に結びつかない経営者- 属人化をなくし、AIを活用したマーケティングの仕組みを作りたい経営幹部- 少人数でも成果を出せるSNSチーム・体制づくりを学びたい方

開催日：2025年10月29日（水）15:00～16:00（明日）

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

明日のセミナーでは、AIとSNSを「コスト」ではなく「成長戦略」として活かすための実践知をお伝えします。

フォロワー数や投稿頻度にとらわれず、“売上に直結するSNS”を構築するための第一歩を、この機会に一緒に学びましょう。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/aBR5YVQLQ194u5g16)