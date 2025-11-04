食卓の豊かさをお届けする店舗！「レガネット千早」2025年10月31日 リニューアルオープン！

株式会社 西鉄ストア

株式会社西鉄ストア（本社：福岡県筑紫野市）が運営する「レガネット千早」は2025年10月31日（金）にリニューアルオープンいたしました。

食卓の豊かさをお届けする店舗をコンセプトに、ご来店いただくお客様の子育て・健康ステーションとして、 地域のお客様の生活に欠かせない存在となるお店を目指します。

またリニューアルオープンに伴い、開店時間を朝7時30分としました。売場レイアウトも変更し、お客様に毎日楽しんでお買い物いただける環境を整えてまいります。

惣菜コーナーを入口付近に移動

お弁当・揚げ物はもちろん、サラダ・パスタ・ハンバーグ等洋風惣菜にも力を入れ、新商品を提供します。あともう1品あれば！にお応えするおかずを数多くご用意しています。また早朝開店への変更で、通勤前・通学前にもご利用いただけるようになりました。

時短ニーズと健康サポート

サラダや簡便商品のカット野菜コーナーを広く配置しました。また、味付肉や骨ぬき魚等らくらく調理を提案すると共に、地域のお客様の豊かなくらしのために健康面もサポートします。

こだわりの売場・商品

青果コーナーでは、各アイテムの容量見直しを実施し、様々な世帯にお応えするラインナップにしています。健康志向の高まりで好調なドライフルーツも豊富に品揃えました。

鮮魚部門は高グレードのものから買いやすい価格帯まで、鮮度抜群の魚を取り揃えます。三枚おろしや切身への加工等調理も承りますのでお気軽にご用命ください。

新商品の福岡育ちの”ふくふく牛”や細やかな霜降りで自慢の佐賀牛の品揃えも充実しました。おつまみにも最適な炭火焼き・酢もつ・ローストビーフもぜひお召し上がりください。

アルコール飲料コーナーではワインやウイスキー等を強化しております。その他、グミコーナーや手土産コーナーも取り扱いを増やしています。

CHEF’S CRAFT（シェフズクラフト）

ハイクオリティ進化系冷凍食品シェフズクラフトは、急速冷凍技術により、解凍後でもまるで出来立てのおいしさを実現しています。ワンプレートディッシュから、そのままおかずとして出せるアイテムまで幅広く品揃えしています。

店舗情報



店名：レガネット千早

電話：092-681-8200

住所：〒813-0044

福岡県福岡市東区千早4-93-1-101

営業時間：7：30～23：00

※営業時間は変動する場合がございます。

ホームページ：https://nishitetsu-store.jp/shoplist_chirashi/shop-list/reganet_chihaya/

「にしてつストア」とは

にしてつストアロゴ

株式会社西鉄ストアは福岡県・佐賀県に展開し、地元のお客様に愛されているスーパーマーケットです。1969年に創業し、2024年には55周年を迎えました。にしてつストア、レガネット、スピナ、あんくる夢市場など地域に合わせたブランド展開を行っています。

またスーパーマーケット事業のみでなく、飲食事業・酒販事業の運営も行い、食を通した体験価値を創出することで、九州のまち創りに貢献しています。

