地域と世界をつなぐWEBプラットフォーム OYAMA Select公開

【概要】

小山商工会議所

小山商工会議所（所在地：栃木県小山市城東1丁目6-36） は、海外販路開拓を目的としたWEBプラットフォーム 「OYAMA SELECT（オヤマセレクト）」 を公開しました。

本サイトは、昨年度に実施した海外インフルエンサーによるテストマーケティング事業の成果をもとに、小山市内の中小企業７社が海外市場に向けて発信を行う新たな拠点です。

各商品の紹介ページでは、海外インフルエンサーによる推奨コメントやショート動画を通して、地域のものづくりの魅力をわかりやすく伝えています。

【プロジェクトの背景】

2024年度に実施した「海外インフルエンサーによる商品PR」では、現地での試食や体験を通して、海外ユーザーのリアルな反応や嗜好傾向を収集。

その結果、海外市場での需要や関心の高さが明らかになりました。

これを受け、2025年度は発信力をさらに高めるため、「OYAMA SELECT」を構築。

企業が自ら情報を発信できる環境を整え、商品紹介、動画、インフルエンサーコメント、越境ECサイトへのリンクを備えた、総合的な発信拠点としています。

【WEBサイトの特徴】

- サイトURL：OYAMA SELECT https://oyamaselect.jp- バイリンガル対応（日本語・英語） 海外ユーザーやバイヤーが使いやすい二カ国語設計。- インフルエンサーによる現地発信 フランス、ドイツ、ベトナム在住の３名が体験・試食をもとに商品を紹介。- ショート動画によるビジュアル訴求 動画で商品の使用シーンや世界観を直感的に表現。- 地域ストーリーの発信 小山市の自然、文化、ものづくりの背景を伝え、地域産品の信頼性を高める。https://oyamaselect.jp

【参加事業者および商品】

本プロジェクトには、小山市を拠点とする７社が参加。それぞれが地域の素材や技術を生かし、個性豊かな製品を発信しています。

おばあちゃん株式会社：「潤沢プロポリスのど飴」

ブラジル産最高級プロポリスを配合した自然派のど飴。やさしい甘さと高い健康効果が特徴です。

株式会社食・メディア：「焙煎はとむぎシリアル」

美容と健康をサポートする、はとむぎシリアル。ヨーグルトやサラダのトッピングとして、香ばしさ、サクサクの食感をお楽しみください。

株式会社ラハイナ・コーポレーション：「一期竹茶」

竹から生まれたノンカフェインの健康茶。自然の香りとやわらかな味わいが魅力です。

株式会社ノザキ：「STORK VALLEY JAPAN PREMIUM GIN」

桑の葉、山椒、緑茶など地元ボタニカルを使用。スパイシーで洗練された味わいのクラフトジン。

株式会社ワールドリーチ：「ROCKS 溶けない氷」

職人が一つひとつ磨き上げた天然石の“氷”。飲み物を薄めずに冷たさをキープ。

小山自慢株式会社：「栃木県産！かんぴょうラーメン」

かんぴょうを練り込んだ麺が独特の食感と風味を生み出すご当地ラーメン。

有限会社大地：「かんぴょううどん」

食物繊維が豊富な健康志向のうどん。伝統食材を現代の食卓へ。

これら７社の製品はいずれも、小山市が誇る食材・職人技・デザイン力を世界に発信する“地域ブランド”です。各社の商品紹介動画はQRコードからご覧いただけます。

【今後の展望】

「OYAMA SELECT」を通じて、地域企業が海外ユーザーやバイヤーと直接つながるモデルを構築し、販路拡大やブランド価値の向上を図ります。

また、小山商工会議所は、日本貿易振興機構（JETRO）とも連携し、越境EC支援や海外展示会出展、オンライン商談などの機会創出を継続。

今後も地域企業のグローバル展開を支援し、“地方発グローバルブランド”の確立を目指します。

【お問い合わせ先】

小山商工会議所

海外販路開拓プロジェクト事務局（担当：柴原）

〒323-0807 栃木県小山市城東1丁目6-36

TEL：0285-22-0253

WEB：https://www.oyama-cci.or.jp

企画制作：Commuh Design合同会社（コミュデザイン）(https://www.commuh.net/)